Teamfight Tactics lanza su segundo renacer de set como un modo de juego temporal

‘Renacer: Amanecer de los héroes’, es un nuevo modo de juego temporal de ‘Teamfight Tactics’ que promete giros refrescantes a la experiencia, además de un sistema de progreso inédito que se basa en la actualización intermedia del 5.º set “Juicio final: Amanecer de los héroes”. Estará disponible tanto en PC como en dispositivos móvilesdel 25 de septiembre al 4 de noviembre de 2024.

El juego de estrategia traerá de vuelta Juicio final: Amanecer de los héroes con su último renacer de set. Los renaceres son modos de juego temporales que sirven para revitalizar a campeones y atributos pasados de sets anteriores. Para conseguirlo, el equipo de ‘Teamfight Tactics’ asegura que pone en práctica lo que ha aprendido del TFT moderno a fin de mejorar la experiencia.

Ofrecerá las siguientes características:

Clasificación del renacer: un nuevo sistema de progreso donde puedes desbloquear nuevos rangos y recompensas gratuitas en función de la destreza y de cómo se desempeñen en TFT los jugadores con el modo de juego del renacer.

Ceremonia actualizada: el Pingu heroico se presentará en el tablero y otorgará bendiciones para ayudarte a mejorar tus unidades.

Aumentos del nuevo renacer de set: en el set original no existían los aumentos, pero aquí los héroes también incluirán aumentos de atributos y de campeón en el set, como puede ser la monstruosidad cercenante: para el atributo Abominación, donde la monstruosidad se equipa un hacha para infligir daño de hender adicional. Los jugadores recibirán 1 Kalista y 1 Nunu.

