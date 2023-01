Todo lo que se sabe del iPhone plegable

Los rumores sobre un posible iPhone con pantalla plegable vienen produciéndose desde años antes de que Samsung lanzara sus Galaxy Fold y Galaxy Flip en 2019. En 2016, Apple ya había registrado una patente para un iPhone con factor de forma clamshell o de concha, al estilo del Galaxy Flip y desde entonces las patentes relacionadas y las noticias informando sobre diferentes desarrollos dentro de la compañía han abundado. Oficialmente no hay nada dicho, pero nadie duda a estas alturas, y más tras el éxito obtenido por Samsung, que un iPhone plegable está en camino. ¿Cuándo? Esa es otra historia.

Apple es conocida por el secretismo con el que lleva sus desarrollos y no apresurarse a lanzar un producto sin que esté lo suficientemente maduro y pulido. Ni el iPod fue el primer reproductor de música digital, ni el iPhone el primer smartphone ni el iPad el primer tablet, pero todos ellos definieron, o ayudaron a hacerlo, como debía ser cada uno de esos dispositivos y marcaron a la industria. Sin embargo, Apple lleva unos cuantos años sin sacar nada rompedor con lo anterior y este nuevo dispositivo disruptivo podría ser un iPhone con pantalla plegable. Ahora, Samsung tuvo un estreno desastroso con su primera generación de móviles con pantalla plegable que se rompían con mucha facilidad y aunque han mejorado en posteriores generaciones, es la clase de fiasco al que Apple no se va a arriesgar.

Los rumores más optimistas apuntan a una ventana de lanzamiento entre 2023 y 2024. Eso es lo que ha avanzado el analista de pantallas Ross Young, quien también ha publicado que la compañía trabaja en un iPad plegable de 20 pulgadas que podría salir entre 2026 y 2027. Otro analista con buena reputación por sus informaciones de la compañía, Ming-Chi Kuo, señala sin embargo que un iPad plegable llegará antes que un iPhone plegable y avanza un posible lanzamiento del nuevo tablet en 2024 y del iPhone con pantalla plegable en 2025, planteamiento que también ha compartido el analista Ben Wood.

El nombre, por supuesto, es un completo misterio, aunque lo habitual es que las filtraciones se refieran al iPhone plegable como iPhone Fold o iPhone Flip, en referencia al factor de forma que podría adoptar y siguiendo una nomenclatura similar a la de Samsung con sus plegables, algo que por supuesto Apple no hará llegado el momento.

El factor de forma determina muchos aspectos del móvil y, según Jon Prosser, del canal tecnológico de YouTube Front Page Tech, la compañía ha prototipado y testado dos clases de iPhone plegable: uno que se abre a los lados para convertirse en tablet, como el Galaxy Fold, y otro en formato concha como el Flip. Según sus fuentes, Apple estaría apostando por este último.

En cuanto a la pantalla, Kuo ha asegurado que será de 8 pulgadas, mayor que la de Galaxy Fold 4 abierto, y que la compañía ha estado probando con 9 pulgadas. También que está considerando usar una pantalla exterior de tinta electrónica en color para el dispositivo.

Las informaciones de Kuo apuestan por el iPhone Fold, pero de ser esta la elección las dudas vienen por si emplearía una sola pantalla plegable o dos pantallas al modo del Microsoft Surface Duo. A favor de esta opción juega la patente de Apple de un sistema de bisagra mínimo para unir dos pantallas independientes y, sobre todo, el hecho de que esta aproximación aparta todas las preocupaciones sobre la durabilidad de una pantalla flexible. Prosser ha afirmado que este iPhone Fold con doble pantalla, al menos, ha sido prototipado. En cuanto al fabricante de la pantalla, ha habido rumores de que Apple estaba negociando tanto con LG como con Samsung.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.