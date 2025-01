Utiliza este truco en WhatsApp para recuperar las fotos de "ver una sola vez": conócelo antes de que lo quiten

Hoy en día no existe un solo smartphone en España que no tenga instalado en su repertorio de aplicaciones la app de WhatsApp, puesto que, ya se ha vuelto una parte imprescindible en nuestras vidas. De hecho, en el recorrido de nuestra rutina su uso ocupa uno de los espacios de tiempo más representativos del día. Para todo aquel que quiera salir de dudas, porque no se fía de dicha afirmación, ahí tiene en sus Ajustes la prueba de la verdad. Pues podrá comprobar al entrar en la salud digital de su teléfono las horas que ha pasado utilizando esta aplicación. Aunque probablemente la cifra le sorprenderá.

Sin embargo, si por algo WhatsApp ha conseguido perdurar en el tiempo, a diferencia de otros servicios de mensajería en línea, es por su capacidad de reinventarse y de adaptarse a las nuevas tendencias. Mientras que otras redes sociales han tenido su auge y su correspondiente caída, la aplicación de Meta se ha consolidado en los primeros puestos de popularidad, desde su inicio hasta el presente. La capacidad de llevar a cabo una prestación de comunicación con un diseño simple pero intuitivo y con una accesibilidad notable ha sido el principal motor de su triunfo. Pero, sin embargo, se han ido implementando nuevas funciones con el paso de los años.

Desde que en agosto de 2021 se implementó la función de enviar imágenes mediante el famoso "ver una vez", esta variable ha sido replicada por varias redes ajenas a Meta. Aunque el mundo digital vive en un sistema de retroalimentación de ideas constante entre los distintos medios, por lo que este acontecimiento no nos debería impactar. Pero sin duda esta funcionalidad ha tenido un efecto notorio entre los usuarios. No obstante su empleo presenta un problema que deja cuestiones a deber, ya que, no permite el mínimo fallo humano en el caso de que nos equivoquemos. Las fotos no se pueden recuperar, ¿o sí?

Con este truco podrás recuperar las fotos de "ver una vez"

Para quienes no estén enterados de la totalidad de las condiciones de este alternativa al método tradicional, la aplicación te permite enviar a tus contactos la imagen que quieras para que la visualicen en un periodo de tiempo finito. Una vez que este termine no podrá volver a verla y será inmediatamente destruida. Además, tampoco permite la captura de pantalla en muchos dispositivos por lo que solo podremos visionarla de nueva si se nos envía otra vez. No obstante, en el proceso de partida es posible que este archivo se guarde momentáneamente en una reserva que el móvil conserva para el almacenamiento digital.

Efectivamente, el truco que hoy traemos encuentra su razón de ser en la famosa "copia de seguridad". Si en el momento del envío de la imagen hacemos una copia de este estilo se nos guarda en la nube las conversaciones y los archivos que hayamos escrito y nos hayan compartido todos nuestros contactos hasta la fecha. Para ello has de ir a "Ajustes" y seleccionar "Almacenamiento" y "Administración". Una vez situados en este punto abre la conversación donde está la imagen que quieras recuperar y ordena los archivos en cuestión de los "Más recientes". De esta forma se podrá ver la imagen de nuevo hasta que el sistema haga otra copia de seguridad.

¿Funciona siempre o puede fallar este método?

Todo depende de los datos en caché y de cuando estos se actualizan. La propia aplicación almacena este tipo de archivos que se pueden visualizar de forma temporal en el caché del teléfono. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que la copia de seguridad la incluya dentro de su capacidad siempre y cuando se realice en el momento exacto. El problema llega cuando los datos en caché se borran antes del respaldo, ya que este método no tendrá validez. Además también influye los ajustes del dispositivo pues algunos tienen un carácter más restrictivo.