Call of Duty ya no tendrá exclusividad en ninguna plataforma y promete "paridad 100%".

Phil Spencer, responsable de Xbox, asegura en unas recientes declaraciones que al famoso videojuego ‘Call of Duty’ se le aplicará una política “100% de paridad” en todas las plataformas. La decisión pone fin a exclusividades que beneficiaban a determinados sistemas en detrimento de otros, como las pruebas anticipadas (betas) y los paquetes de contenido exclusivos que no salían de ciertos dominios. En el podcast oficial de Xbox, Spencer afirmó que quiere que ‘Call of Duty’ tenga "100 por ciento de paridad" en todas las plataformas, lo que significa que características clave, como posibles períodos de acceso anticipado, betas o paquetes de contenido, se lanzarán en todas las plataformas disponibles al mismo tiempo.

La modificación de políticas se produce tras la adquisición efectiva de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la empresa matriz de Xbox. Antes de formar oficialmente parte de la familia Microsoft, la franquicia ‘Call of Duty’ ha mantenido históricamente una estrecha relación con PlayStation, ofreciendo contenido exclusivo a los usuarios de sus sistemas. El cambio no afectará sólo a los jugadores de PlayStation y Xbox. La paridad también se extenderá a PC y, eventualmente, a Nintendo Switch. Esto significa que todos los jugadores tendrán acceso a las mismas betas y contenidos.

Call of Duty: Modern Warfare III. Activision.

Los jugadores de PlayStation se quedan sin exclusivas

Spencer especifica que estos movimientos tienen como único objetivo fomentar una comunidad más inclusiva. “Quiero que los jugadores de PlayStation, y en el futuro de Nintendo, se sientan 100% parte de la misma comunidad”, dijo. La idea es que todos los jugadores tengan acceso al mismo contenido, independientemente de la plataforma que utilicen. "No quiero que sientas que hay contenido que te estás perdiendo. Ese no es el objetivo. El objetivo es 100 por ciento de paridad en todos los aspectos y todas las plataformas."

¡Adivina quién se ha pasado por el pod!



En este episodio especial, Phil Spencer charla con nuestros anfitriones sobre la incorporación de Activision Blizzard King a Xbox: https://t.co/lA9ih1JXyShttps://t.co/kRp0I1cUY4 — Xbox España (@Xbox_Spain) October 18, 2023

La información parece haber sido bien recibida por la comunidad de jugadores, que desde hace tiempo viene criticando las prácticas de exclusividad. Spencer también se reafirma en el asunto de las promociones por tiempo limitado, como la actual beta de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, inicialmente exclusiva de PlayStation. En opinión del ejecutivo, estas prácticas discriminatorias no benefician ni al sector del videojuego ni a su comunidad. Pero según parece, no todo será paridad a partir de ahora y Spencer advierte que será imposible igualar y equilibrar todas las versiones de los juegos, y en el futuro, podrían darse diferencias técnicas entre plataformas. Por ejemplo, es posible que algunas consolas no sean capaces de alcanzar la misma resolución y velocidad de fotogramas que Xbox Series X. Sin embargo, el contenido del juego será el mismo para todos.

La paridad también se aplicará a PC y Switch

Las nuevas políticas también ponen fin a los rumores que apuntaban las intenciones de Xbox para hacer ‘Call of Duty’ exclusivo para su plataforma. "No estamos en el negocio de usar Call of Duty para que compres una Xbox", dijo Spencer, disipando las preocupaciones de que Microsoft pueda usar la franquicia en estos términos para atraer jugadores a su consola. No hace falta forzar demasiado, ya que la entrada de la marca en el catálogo Xbox Game Pass, por sí misma será un atractivo lo suficientemente grande como para que muchos usuarios cambien de bando.