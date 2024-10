Semana de videojuegos: Super Mario Party Jamboree y Just Dance 2025 marcan los estrenos entre el 14 al 18 de octubre

Nos disponemos a afrontar una nueva semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán hasta el 18 de octubre de 2024, para Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Uno de los principales lanzamientos de esta semana es ‘Super Mario Party Jamboree’, el título exclusivo para Switch que llega para sumar un nuevo episodio a la línea ‘Party’.

Otro de los nombres propios de la semana es ‘Just Dance 2025’, la edición anual del super éxito de fiesta de Ubisoft que se publicará para Xbox Series X|S, PS5 y Nintendo Switch. Pero, además, hay otros juegos que llegarán esta semana como la versión de ‘Squirrel with a Gun’ para consolas, ‘Arizona Sunshine Remake’ para dispositivos de realidad virtual, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed’ un nuevo “beat 'em up” para todas las plataformas y muchos más. Acompáñanos a descubrir todas estas novedades.

Videojuegos de la semana

El lunes 14 de octubre se lanza ‘Gym Simulator Ultimate’ (PC); ‘Maestro’ (PC); ‘Miner Open Chests’ (PC); ‘Mourning Tide’ (Switch); ‘Nikoderiko: The Magical World’ (Switch); y ‘Off Piste’ (PC).

El martes se ha previsto el estreno de ‘Just Dance 2025 Edition’ (PS5, Xbox Series S|X, Switch); ‘Neva’ (PS5, Xbox Series S|X, PC, Switch); ‘New World: Aeternum’ (PC, PS5, Xbox Series S|X) y ‘Squirrel with a Gun’ (Xbox Series S|X, PS5).

El 16 de octubre se reserva para ‘Eden Crafters’ (PC); ‘8-Bit Adventures 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Halloween: Trick or Treat 3 Collectors Edition’ (PC); ‘LYNE’ (Switch); ‘NAIRI: Rising Tide’ (Switch); ‘OVR Dynamic Resolution’ (PC); ‘Protostar Twilight’(PC); ‘Spot The Difference: Haunted House’ (PC); ‘The Patient’ (PC); y ‘Zompiercer Soundtrack’ (PC).

El jueves toca puesta de largo para ‘Super Mario Party Jamboree’ (Switch); ‘Blazing Strike’ (PC, PS4, PS5, Switch); ‘A Quiet Place: The Road Ahead’ (PS5, PC, Xbox Series S|X); ’Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh’ (Switch); ‘Starship Troopers: Continuum’ (Meta Quest); ‘MechWarrior 5: Clans’ (PC); ‘Citadelum’ (PC); y ‘Arizona Sunshine Remake’ (Meta Quest, PCVR, PS5/PS VR2).

El viernes 18 de octubre cerramos la agenda de novedades con ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC, Switch); ‘RetroRealms: Ash vs Evil Dead’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘RetroRealms: Halloween’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC, Switch); ‘Rookie Boxing’ (Switch); ‘Stick Combat - Fighting Platformer’ (Switch); ‘The Seed: Unit 7’ (Switch); y ‘Unknown 9: Awakening’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC).

Super Mario Party Jamboree – Lanzamiento 17 de octubre de 2024

Plataformas: Switch

‘Super Mario Party Jamboree’ es el tercer título de la serie que llega a Switch y se unirá a los ya lanzados ‘Super Mario Party’ y ‘Mario Party Superstars’. El juego promete más de 110 minijuegos y un modo online sin precedentes para 20 jugadores. También puedes esperar 7 tableros, cinco de los cuales son completamente originales (Rainbow Galleria, Roll 'em Raceway, Goomba Lagoon, Mega Wiggler's Tree Party, King Bowser's Keepe) y dos extraídos de episodios anteriores (Mario's Rainbow Castle y Western Land).

Desde carreras en carruseles hasta minigolf controlado por movimiento, seguro que no faltará la diversión en esta fiesta repleta de más minijuegos que cualquier otro ‘Mario Party’ hasta la fecha. Podrás dejarte llevar por la isla Goomba, buscar estrellas en el centro comercial Rainbow o volver a visitar los clásicos de Mario.

Just Dance 2025 – Lanzamiento 15 de octubre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X, Switch

Lleno de ritmo y buena energía, como no podía ser de otra forma, se estrena ‘Just Dance 2025’, es decir, la última entrega de la franquicia de videojuegos musicales para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Según parece, esta nueva etapa de la franquicia garantiza una fiesta sin fin, actualizaciones de contenido gratuitas y muchas canciones nuevas y divertidas para todos: himnos de fiesta del pop, los clásicos de todos los tiempos, los fenómenos virales de Internet y más, incluidos: "yes, and?" de Ariana Grande, "Poker Face" de Lady Gaga, "Basket Case" de Green Day, "Calabria 2007" de Enur Ft. Natasja.

Squirrel with a Gun – Lanzamiento 15 de octubre de 2024

Plataformas: Xbox Series S|X, PS5

Tras su aplaudido paso por PC, el irreverente ‘Squirrel with a Gun’ expande sus dominios hasta PS5 y Xbox Series X|S. En el universo de los videojuegos no es extraño que criaturas aparentemente tiernas oculten terribles intenciones. Este, al menos, es el caso de nuestra protagonista, una ardilla con especial predilección por las armas de fuego para lograr sus diferentes objetivos.

La pequeña criatura, aparentemente indefensa, en realidad está perfectamente capacitada para usar un arma y mucho más. A través de una serie de secciones de plataformas, esta ardilla delincuente, por ejemplo, puede utilizar el retroceso del arma para recorrer mayores distancias o alcanzar zonas elevadas que de otro modo estarían fuera de su rango de alcance.