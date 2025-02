Shuffle Tactics: El juego de rol táctico basado en magia y mazos, estrena una demo para PC

‘Shuffle Tactics’ es un interesante videojuego de rol táctico que fusiona mecánicas de construcción de mazos con combates estratégicos por turnos. Desarrollado por el estudio independiente Club Sandwich, el formato ofrece una experiencia que recuerda a títulos como ‘Final Fantasy Tactics’ y ‘Slay the Spire’. Es decir, ofrece la posibilidad de explorar un mundo lleno de magia, acción y complejidad táctica, que ahora tienes la oportunidad de probar gracias a la demo que acaba de estrenarse para PC a través de Steam.

La versión de prueba gratuita anticipada estará disponible hasta el 3 de marzo de 2025 y permite a los jugadores adentrarse en sus dinámicas antes del lanzamiento oficial. En esta demo, tendrás acceso a dos personajes jugables con habilidades que aportan diferentes estilos de juego.

Uno de los protagonistas es el Doberknight, un guerrero con la habilidad de lanzar espadas y de mover a los enemigos a posiciones estratégicas, creando una dinámica de batalla mucho más flexible y, a su vez, permitiendo propagar fuego entre las piezas del tablero. Además, incorpora al formato un kit alternativo de habilidades que ofrece más opciones para maximizar el potencial del personaje.

El segundo avatar disponible es Catalina, una maestra de magia elemental que proviene de una familia noble. Abandonó su cómoda vida para dedicarse al campo de batalla persiguiendo una misión personal de justicia. En líneas generales, parece que el personaje es capaz de canalizar su destreza mágica para alterar el curso de las batallas y manipular el entorno a su favor.

