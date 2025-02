WhatsApp alerta de un nuevo software que hackea tu móvil a través de la aplicación

Las estafas están a la orden del día, y con el auge de las nuevas tecnologías, los ciberdelincuentes aprovechan cada aplicación o avance tecnológico para efectuar sus fraudes. Pero más allá de ello, Hackers informáticos son capaces de crear malware para meterse dentro de nuestros móviles y robar dinero o información personal. De ello ha advertido WhatsApp, pues alerta de un nuevo software espía israelí que hackea tu teléfono sin tocarla a través de esta aplicación de mensajería.

Según explica el medio británico The Guardian, casi cien periodistas y activistas han sido víctimas de un ciberataque a través de un nuevo software espía llamado Hraphite, desarrollado por la empresa israelí Paragon Solutions. Tal y como alerta también WhatsApp, se trata de un programa capaz de infiltrarse en dispositivos sin que los usuarios tengan que clickar en enlaces o descargas de archivos sospechosos, lo que hace más complicado detectarlo y, por ende, lo convierte en una amenaza de máximo riesgo.

"Este es el último ejemplo de por qué las empresas de software espía deben rendir cuentas por sus acciones ilegales. WhatsApp seguirá protegiendo la capacidad de las personas para comunicarse de forma privada”, afirmó un portavoz de la empresa, tal y como recoge el medio británico.

Así es el software espía israelí de Paragon Solutions que habría atacado los móviles de varias personas a través de la aplicación WhatsApp

WhatsApp estaría evaluando medidas legales contra la compañía responsable, pues este malware permite a los atacantes acceder a información privada, incluyendo mensajes cifrados. Una capacidad de actuar sin dejar rastro similar a Pegasus, desarrollado por NSO Group y otro software espía israelí ampliamente criticado y que ha estado envuelto en polémicas en los últimos años. En 2019, WhatsApp demandó a esta empresa por haber comprometido la seguridad de más de 1.400 usuarios a través de una vulnerabilidad en la aplicación.

"Al igual que otros fabricantes de software espía, el software de piratería de Paragon es utilizado por clientes gubernamentales y WhatsApp afirmó que no había podido identificar a los clientes que ordenaron los supuestos ataques", explica The Guardian. Los presuntos ataques habían sido desbaratados por Meta en diciembre y no estaba claro durante cuánto tiempo podrían haber estado bajo amenaza los teléfonos infectados.

Según recoge Europa Press, este software espía está distribuido a través de grupos de usuarios de la aplicación de mensajería y estaba integrado en archivos PDF maliciosos, con el objetivo de comprometer la información de las víctimas potenciales del ataque. El medio británico también ha recordado que el "spyware" Graphite, una vez que infecta el teléfono móvil, el operador del 'software' espía puede acceder a todos los datos del teléfono, incluso leer mensajes cifrados.

Paragon Solutions es una empresa fundada por el ex primer ministro israelí Ehud Barak, y ha sido objeto de informes de los medios de comunicación en Israel recientemente. "Desde hace tiempo, tiene la reputación de ser una empresa de software espía 'mejor' que no está implicada en abusos evidentes, aunque las recientes revelaciones de WhatsApp sugieren lo contrario", explica The Guardian. Por el momento, la empresa no ha hecho comentarios al respecto ni ha emitido ningún comunicado.