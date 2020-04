Netflix rueda una serie sobre el distanciamiento social desde casa y con el equipo de “Orange is the new black”

Netflix va a por todas y pretende demostrar que el confinamiento no afecta a su pozo inacabable de ideas. La plataforma le ha cogido el truco al teletrabajo y ha encargado realizar una serie sobre el distanciamiento social. Eso sí, sin desplazamientos, todo desde casa y con el espíritu de la “nueva normalidad” siempre presente. La plataforma ha fichado a Jenji Kohan, creadora de “Orange is the New Black”, para la produción de su nueva y atípica serie que se desarrollará en plena crisis por el coronavirus. Por tanto, el equipo de la icónica serie pasará de hablar de una prisión a tratar otro encierro, pero esta vez general y por una pandemia mundial.

Tanto Kohan como la guionista, Hilary Weisman, el director, Diego Velasco, y el resto del equipo del proyecto trabajarán desde casa, por lo que los actores interpretarán sus respectivos papeles bajo órdenes telemáticas. Por tanto, será una serie a distancia sobre el distanciamiento. Tan redundante como original y lógico en los tiempos que vivimos. “El distanciamiento social está siendo global, pero las experiencias individuales son todas distintas. A través de un amplio espectro de historias, algunas extraordinarias y otras mundanas, esperamos capturar un momento en el tiempo. Asimismo, deseamos que la serie ayude a la gente a sentirse más cerca de los suyos”, explican los responsables del proyecto a “Variety”.

La serie se llamará “Social Distance” y mostrará historias sobre esta “nueva, extraña y desconcertante realidad”, donde las personas se esforzarán por mantener el contacto con sus seres queridos pese a la inevitable distancia física. Aún sin desvelar más detalles sobre fecha de estreno o reparto, Netflix sí asegura que el rodaje se ha realizado íntegramente a distancia, el equipo no se ha visto las caras durante la producción de manera que se dota a la serie de mayor autenticidad.