La incertidumbre se ha instalado en nuestra realidad de manera tan silenciosa como imponente. Desde que comenzó la crisis del coronavirus en España, el futuro ha pasado de ser planificado a cuestionado, de tal manera que, aún hoy, en plena desescalada, cada paso al frente debe ser estudiado y analizado. Esto está ocurriendo con la vuelta a los rodajes de la maquinaria televisiva: algunas de las series cuyos rodajes fueron paralizados por la crisis, han decidido volver a encender las cámaras. Y lo mismo ocurre con algunos nuevos proyectos que, por cuestión de fechas o presupuestos, se han lanzado a iniciar sus grabaciones en unos tiempos revueltos. Estos regresos siguen los protocolos sanitarios necesarios para garantizar tanto la calidad del producto, como la salvaguarda de la salud de los trabajadores.

El de la segunda temporada de «Hierro», serie de Movistar+ protagonizada por Candela Peña, fue de los primeros rodajes que retomaron su trabajo. Fueron las particularidades de la isla de El Hierro y las características de la trama lo que contribuyeron a que no fuera una decisión difícil de tomar. Si bien «Hierro» no es una serie que requiera escenas íntimas, por lo que no se han necesitado muchos cambios de guion para evitar aglomeraciones, según confirman a LA RAZÓN desde Movistar+, esta vuelta no se haría deprisa y corriendo Tanto artistas como técnicos involucrados en el proyecto, antes de viajar a la isla, se habrían sometido a un test PCR en sus residencias habituales. Tras su llegada a El Hierro y pasar por un periodo de aislamiento, se someterían a otro examen médico, para después reincorporarse a los que serán sus alojamientos durante el rodaje. Todo ello, sumado a las normas de seguridad definidas por el gobierno autonómico de Canarias y las medidas básicas, como es el uso de mascarillas.

La maquinaria echará humo

La de Movistar+ no es la única que vuelve a las andadas. Entre otras, también destaca «Amar es para siempre», serie diaria de Antena 3 que ha vuelto a las andadas. Esta ficción también se puede permitir este avance, pues su rodaje se realiza en plató. El no grabar en exteriores facilita al equipo a la hora de controlar y de seguir el protocolo de seguridad. Lo mismo ocurre con «Alba», serie también de Atresmedia que se habría rodado en abril y que en pocos días comenzará a rodarse: primero grabarán sus escenas en plató, para más tarde comenzar a trabajar en la localidad alicantina de Villajoyosa. Por su parte, estos títulos son los primeros de una larga lista, pues todo apunta a que en verano la maquinaria seriéfila va a echar humo. Entre julio y agosto, está previsto comenzar a grabar ficciones como «Deudas y desengaños» –aún en fase de casting–, la esperada vuelta de «Los hombres de Paco», la tercera temporada de «Pequeñas Coincidencias», «Veneno» o el «reboot» de «El Internado», entre otras. Todo ello, usando mascarillas o máscaras de metacrilato, controlando la temperatura de los empleados, limpiando los platós con ozono, así como otras zonas comunes, como es la de maquillaje. Una serie de medidas necesarias para garantizar el entretenimiento de los espectadores, aunque, eso sí, con la amenaza de una incertidumbre que se encuentra en constante batalla con la creatividad.