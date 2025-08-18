Eurovisión se viste de gala y estrena nuevo logo para celebrar su 70 aniversario

Es el "Festival de la Canción" por excelencia, con permiso de otros más longevos como el Festival de Sanremo, y en 2026 cumple nada más y nada menos que 70 años. Una cifra digna de celebración para Eurovisión, que tendrá una nueva imagen.

El logotipo de Eurovisión que ha representado al certamen durante más de 20 años se ha actualizado a partir de la icónica escritura dibujada a mano que se lanzó en 2004 y se perfeccionó en 2014. Ahora, se ha simplificado en una marca única y exclusiva, con un elemento familiar en su centro: ese inconfundible corazón de Eurovisión que ahora late más fuerte que nunca.

A él se incorpora un nuevo icono independiente definido como el "Corazón Camaleónico", que absorberá influencias culturales, música y movimiento y podrá adaptarse para reflejar la identidad del país anfitrión, la individualidad de un artista o un tema en particular.

A través de un vídeo compartido en sus principales redes sociales, el certamen musical ha mostrado al mundo entero el corazón "70.º", que incorpora 70 capas, una por cada año del Festival de la Canción de Eurovisión. Cada capa representa un año de música, brillo y momentos inolvidables para todo el público.

Una renovada imagen que pretende proyectar la marca "hacia un futuro emocionante", ha afirmado Martin Green CBE, director del Festival de Eurovisión. "Es audaz, divertida y llena de sentimiento, al igual que el propio Festival. Estamos muy orgullosos de presentarla al mundo", ha añadido.

En cuanto a la creación del nuevo logotipo y apariencia, Green ha explicado que la idea del diseño pasa por hacer una marca "más clara en las plataformas digitales", así como "reunir a nuestra familia de proyectos en un solo espacio y proteger la marca a nivel mundial para los miembros de la EBU mientras el Concurso continúa atrayendo nuevas audiencias en todo el mundo".

Pero esta primera imagen no será la única y en los próximos meses se comenzará a ver más de la nueva identidad visual. Asimismo, según se acerca el próximo certamen que se celebrará en Austria, "habrá más sorpresas y detalles sobre todas las actividades que celebran los 70 años", ha adelantado el director de Eurovisión.