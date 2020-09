Movistar+ emitirá en directo, un año más, la ceremonia de los Premios Emmy

Movistar+ vuelve a cubrir la retransmisión de la gala de entrega de los Primetime Emmy Awards que en su 72ª edición premian una vez más lo más destacado del panorama televisivo desde junio 2019 a mayo de 2020. Presentan Cristina Teva y Laia Portaceli, acompañadas de los especialistas en series Alberto Rey y Elena Neira.La previa y la ceremonia –esta edición no habrá alfombra roja por la crisis del covid-19– se retransmitirán en Movistar Seriesmanía la madrugada del 20 al 21 de septiembre.00:30h, ‘La noche de los Emmy 2020’ (en Movistar Seriesmanía, Movistar Series y #0 de Movistar+)

01:30h: Pre-show (en Movistar Seriesmanía)

02:00h: Ceremonia (en Movistar Seriesmanía)

Al día siguiente, se emitirá en Movistar Seriesmanía (dial 12) un resumen con los mejores momentos de la gala a las 22:00h.Con 15 nominaciones, la última temporada de ‘Schitt’s Creek’ se sitúa como la gran favorita en la categoría de comedia (con opciones como mejor comedia, actor, actriz, actor de reparto y actriz de reparto). Otros títulos destacados son ‘Saturday Night Live’ (con otras 15), ‘Better Call Saul’ (con 7, incluida mejor drama) y ‘Will & Grace’ (con 5). En total, Movistar+ cuenta con 90 candidaturas. Otras series que optan a premio son ‘Black Monday’, ‘Orange is the New Black’, ‘Silicon Valley’, ‘Shameless’ y ‘Mr. Robot’… y contenidos de no ficción como ‘Apollo 11’, ‘Laurel Canyon’, ‘Serengeti’ y 'Wu-Tang Clan. Revolución hip hop ', entre otros.

Contenidos relacionados

En Movistar Series (dial 11), desde el viernes 11 de septiembre (a las 13h) se emitirá ‘Camino a los Emmy 2020’. En este especial, Gui de Mulder repasará desde Los Ángeles las series y los protagonistas nominados en la 72ª edición.En Movistar Seriesmanía (dial 12), habrá una programación especial dedicada a los Emmy, como un maratón desde las 11.45h de la gran favorita en comedia Schitt’s Creek (T1-T3 el sábado 12, y T4-T6 el sábado 19) y de la séptima temporada de Orange Is the New Black el domingo 13 (desde las 22.00h) (Laverne Cox está nominada a mejor actriz invitada de drama).El miércoles 16 habrá especiales de Orange Is The New Black T7 desde las 6:40h, Schitt’s Creek T6 a las 21:00h, Camino a los Emmy a las 23:00h, The Affair a las 23:40h y Ray Donovan a las 00:40h.El domingo 20, día de la ceremonia, desde las 18:00h tendremos maratón de Schitt’s Creek T6, Camino a los Emmy y por fin, la Noche de los Emmy 2020 y la ceremonia.