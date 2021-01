Los estrenos que no te puedes perder en 2021

El año 2020 ha sido sin duda el año de la explosión de las producciones propias de cadenas y plataformas, aunque muchas de ellas se hayan quedado por el camino marcadas por la pandemia de coronavirus. Ahora, Atresplayer, Movistar +, Netflix, Amazon Prime Video y HBO le han tomado la medida al espectador que consume bajo demanda y 2021 será un gran año para la ficción en todo el mundo.

HBO reafirma su apuesta por proyectos propios y ya renovó en 2019 la serie «Euphoria», el drama protagonizado por Zendaya, para una segunda temporada, que aún no ha podido estrenarse por la crisis de la Covid-19. En su lugar, la cadena ha producido dos episodios-puente que podrán verse este año. También se ha arriesgado y han intentado reiniciar «Gossip Girl», de CW, que contará con un reparto completamente distinto y que de la mano de HBO Max, pretende alejarse de la línea original de la trama, ubicándose ocho años después y con las Redes Sociales haciendo de Reina Cotilla. También para HBO es el nuevo proyecto de Joss Whedon, creador de «Buffy Cazavampiros» y «Firefly», llamado «The Nevers», donde un grupo de mujeres de la era victoriana llamado «Touched» descubren que tienen habilidades extraordinarias. El programa y sus diez capítulos llegarán a la plataforma en verano.

Otros estrenos son la segunda temporada de «La extraordinaria Playlist de Zoey», la de «Batwoman», y la tercera de «All American», «Legacies» y «Embrujadas».

Atresplayer Premium

Atresplayer ya anunció recientemente su póker de ases para 2021. La plataforma de Atresmedia estrenará la tercera temporada de «#Luimelia»; el estreno de la comedia «Deudas»; «La cocinera de Castamar», con Michelle Jenner, Roberto Enríquez y Hugo Silva. Por otro lado, ampliará su catálogo con la llegada de la adaptación del exitoso formato internacional, «Drag Race»; la vuelta de «Los Protegidos»; y la serie «Dos años y un día».

Disney+

Por su parte, Disney + estrenará el próximo 15 de enero la muy esperada «Bruja Escarlata y Visión» de la factoría Marvel protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany que mantiene el misterio sobre su trama principal, aunque se enmarca tras la muerte del vengador en el cine. «La serie es una carta de amor a la era dorada de la televisión. Estamos rindiendo homenaje a todos esos increíbles shows y a la gente que vino antes que nosotros, pero también estamos intentando abrir nuevos territorios», según palabras de Jac Schaeffer, guionista principal de la serie. «Nueve perfectos desconocidos», adaptación de la novela homónima de Liane Moriarty, también ha llamado su atención y cuenta el encuentro de nueve desconocidos en un spa que dirige una mujer misteriosa. Nicole Kidman y David E. Kelley están detrás del proyecto que se estrenará en Hulu primero y luego en la parte adulta de Disney + (Star). Otros estrenos de la plataforma serán el spin-off de «American Horror Story», «American Horror Stories», la tercera temporada de «The Mandalorian» (en diciembre un spin off, «The Book of Boba Fett») y la cuarta de «El cuento de la criada».

No hay que olvidar que a lo largo del año la plataforma, en su acuerdo con Marvel, lanzará varias series sobre super héroes, como «Falcon y el soldado de invierno» (17 de enero), «Loki» (mayo), «What If…?», «Ms. Marvel» (finales) y «Hawkeye».

Amazon Prime Video

Series españolas e internacionales coparán la parrilla de Amazon Prime Video para 2021. La plataforma acogerá el lanzamiento de «3 Caminos», un drama en el que Verónica Echegui, Cecilia Suárez y Álex González y dos amigos más recorren el Camino de Santiago. Cabe destacar la esperada tercera temporada de «American Gods» (11 de enero), con guerra incluida. Además, figuran los estrenos de la segunda parte de la temporada 12 de «La que se avecina», el estreno de «Slayers Revolution», la segunda temporada de «Star Trek: Lower Decks» y la tercera de «South Park».

Netflix

Netflix es otra de las plataformas que está aprovechando para lanzar nuevas series (también fue la que más canceló en 2020, con 24) y cuenta con lanzamientos como la segunda temporada de «The Witcher», que narra como Geralt de Rivia cree que Yennefer ha muerto durante la batalla de Sodden y deberá llevar a la princesa Cirilla al lugar más seguro que pueda. Los aficionados a los cómics de Neil Gaiman están de suerte y estrenará la adaptación de una de las obras más famosas del autor, «Sandman», que llegará de la mano de Allan Heinberg.

Otro caramelo de la plataforma de la gran «N» roja es la cuarta temporada de su éxito «Stranger Things», retrasada en su estreno por la pandemia, y que sus creadores califican como la más increíble, tras el final sorpresa de la entrega anterior. Y como colofón, el estreno de la sexta temporada de la serie británica «Peaky Blinders», en la que veremos qué ha pasado con Tommy Shelby tras su «cliffhanger» o momento cumbre del protagonista en el final de la quinta temporada. La serie francesa «Lupin», versión moderna del clásico francés sobre el ladrón de guante blanco será de las primeras en llegar, el próximo 8 de enero. Otros estrenos incluyen la tercera temporad de «Sex Education», la segunda temporada de «My hero academia» y «Monarca» y la séptima de «Orange is the New Black».

Movistar +

Movistar +, con un gran año a pesar de la pandemia, prepara para 2021 el estreno de «El descubrimiento de las brujas» y la anunciada serie «Los espabilados», creada por Albert Espinosa y que narra cómo cinco jóvenes se escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo, y que se lanzará con un triple episodio el 29 de enero. Antes, el día 7, Movistar + estrena «Small Axe» y emitirá la serie británica «Belgravia», una historia de secretos y escándalos en la alta sociedad londinense en el siglo XIX; el thriller ambientado en las finanzas globales entre Europa y Estados Unidos en 2011; «Patrick Melrose», serie dramática con cinco partes interpretada magistralmente por Cumberbatch, y ganadora de dos premios Bafta.

Los fans de Stephen King, atentos con «The Stand»

Los fans de Stephen King esperan con ansia la adaptación para Starzplay de «The Stand» uno de sus libros más conocidos: una plaga ha diezmado a los habitantes del planeta que se enfrenta a una lucha entre el bien y el mal. Por su parte TNT estrena la sexta temporada del éxito «Vikingos», con un maratón de sus diez últimos episodios. Showtime lanzará la miniserie secuela de «Dexter», que se desarrolla diez años después del desenlace de la original. Desde Cosmo, estrenarán «Intelligence», en la que David Schwimmer trabaja en la NSA en el equipo de inteligencia de Reino Unido.