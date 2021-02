Vicky Luengo desvela cómo se preparó para rodar “Antidisturbios”: “Me ha cambiado la vida”

Vicky Luengo pisaba “El Hormiguero 3.0″ para presentar la gira de su obra de teatro “Principiantes”, pero la sombra de la serie “Antidisturbios” sigue siendo alargada y las primeras palabras fueron a parar a ella. “Me ha cambiado la vida”, dijo la actriz, que admitió que para preparar el personaje contactó con “alguien de asuntos internos, no era fácil, porque consiste en que nadie sepa quiénes son. Al final fue a través de un amigo de un vecino de mi madre que accedió a una entrevista y me contó cosas. A pesar de que no sé ni cómo se llama, me ayudó muchísimo”, para preparar el personaje que tanto le ha dado a conocer.

Pablo Motos dejó caer la posibilidad de una segunda temporada: “Si dependiera de mí te diría que haría siete. Si los creadores de la serie encuentra algo que quieran contar, lo harán y si no harán otra cosa”.

Pero la visita de Vicky Luengo al programa de prime time de Antena 3 no era por la serie que ha arrasado entre los seguidores, sino para presentar una obra de teatro, con la que va a estar de gira por España “Principiantes”. Una obra sobre el amor. No pasó por alto la actriz que trabajar en estos tiempos es toda una odisea y mantiene en un alto nivel de estrés.

Anécdota: perder un diente en escena

Vicky Luengo, en plena obra de teatro cuando se partió un diente

Antes de dar paso a las hormigas, Vicky contó la anécdota de aquel día en el que en pleno teatro, se partió un diente, “Jugando al fútbol me dieron un codazo y se me partió el diente. El partido era parte de la función”.