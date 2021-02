‘La Isla de las Tentaciones’: la confesión de Manuel que le partirá el corazón a Lucía

Manuel fue el primer participante de la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ que engaño a su pareja. Las imágenes del gaditano besándose con Fiama y Stefany en la misma noche destrozaron a su novia Lucía, pero un nuevo comentario hurgará aún más en la herida.

Anoche, el access de Telecinco “Hay más imágenes” emitió un contenido inédito en el que Manuel intenta buscar una explicación sobre por qué ha traicionado a su pareja de esa manera. En una charla con Mari, la tentadora le contó lo que ella piensa de su relación. “Lo que tú tienes que pensar es que tu culpa hace que creas que la querías. Creo que en tu subconsciente sabías que no la querías, pero la culpa de ‘la he hecho daño’ te hace estar con ella”, dijo. Su palabras hicieron que Manuel se diera cuenta de algo que la audiencia ya sabía casi desde el principio de la edición, que “no estaba enamorado” de Lucía.

Imágenes inéditas de Manuel y Fiama 💥 #HayMásImágenes https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/PlA42RU6ox — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 23, 2021

Mari tambien quiso darle su visión de lo que significa estar enamorado: “Cuando estás enamorado de verdad no flirteas con otra persona”. En las imágenes que se emitieron en el programa presentado por Sandra Barneda, Manuel quiso explicar que su infidelidad no le convierte en mala persona. “Le fui infiel y metí la pata, igual que la he metido ahora, pero yo con ella no me he portado mal nunca”, comentó el gaditano, que no se arrepiente de la traición.

Por su parte, Mari siguió con sus consejos de cara a una posible relación más estable entre Manuel y Fiama. “Necesitas concerte, ser sincero contigo mismo y decir ‘si no estoy preparado para una relación, pues no la voy a tener’. Si te estás enrollando con ella (Fiama) y ves que se está enamorando, tienes que tener cojones y decirle que tú no estás enamorado”. “No vender motos”, añadió su compañero Raúl, que también estaba con ellos.

Habrá que esperar a la tercera noche de hogueras para ver si Lucía ha pasado página o le sigue doliendo la actitud que está teniendo su pareja.