Matías Prats: «Voy a poder contar la recuperación del mundo»

Una vida entera informando y ahí sigue, al frente de los informativos más vistos. Matías Prats, junto a su inseparable Mónica Carrillo, no falta a su cita con la audiencia ni un fin de semana. Analizando las ruedas de prensa de cada domingo del Presidente del Gobierno, durante el estado de alarma, y aclarando los cambios que se producían en el registro de las cifras de fallecidos en los dos últimos días de la semana.Que la gente haya elegido Antena 3 cuando las cosas se han puesto feas no es casualidad.

–¿El éxito de audiencia supone una presión añadida?

–Hay mucha más presión cuando estás abajo. Te empeñarías en tu labor con la misma dedicación si fueras tercero o cuarto, pero estar arriba, marcando la pauta y generando cada día mayor interés entre los espectadores, supone un plus, que –no le voy a negar–genera gran seguridad y confianza en tu trabajo.

–Es un trabajo de todos.

–Si hemos alcanzado esa posición en Antena 3 Noticias (cierran 2020 como líderes por tercer año consecutivo) es porque las cosas se están haciendo bien y con Santi (Santiago González, Director de Informativos de Antena3) marcando el rumbo. No he conocido un canario más entusiasta y positivo que este hombre. Por supuesto, todo dentro del Grupo Atresmedia, sin el que no sería posible alcanzar estas cuotas.

–Después de una vida dedicada a la información ¿qué ha aprendido este año?

–Enfrentarnos diariamente a ese escenario me ha dejado huella. Pero entre tanto dolor y muerte hemos contado historias de entrega, sacrificio y solidaridad que venían a paliar de alguna manera el luto en el que teníamos que desarrollar nuestra labor.

–¿Se ha normalizado más la rectificación de datos?

–No, la rectificación, si te has equivocado, siempre ha sido obligatoria, tanto en información como en estadísticas.

–¿Cada vez es más difícil dar voz a todas las realidades?

–Es cierto que se han multiplicado las fuentes, pero hay que saber escucharlas. Además, la cobertura del coronavirus responde a una creciente preocupación de la sociedad, y es a ella, a la que nos dirigimos . Ahí están los datos de Antena 3 Noticias, que respaldan nuestra apuesta. Pero, sobre todo, lo respaldan los espectadores, nuestro juez diario, que son algo más que una estadística fría. Ellos nos han escogido en estos momentos, seguramente, los más difíciles que ha atravesado España en muchísimos años. Además, debo decir que en nuestras escaletas siempre están presentes todos los temas de actualidad

–¿Se ha sentido señalado alguna vez por la clase política?

–Si no me hubiera sentido señalado en alguna ocasión por algún representante político es que no estaba haciendo bien mi trabajo.La verdad siempre encuentra, en ese mundo, a algún ofendido.

–La experiencia es un grado. ¿Cree que hace veinte años podría contar esta actualidad de la misma manera que ahora?

–El kilometraje de la vida, los errores y aciertos, también te dan unas tablas y una perspectiva más profunda. Y si nos ceñimos a lo técnico, todo ha cambiado. Cuando yo comencé, los presentadores tenían un teléfono en la mesa, existía una única televisión y se emitía en blanco y negro. A nosotros nos parecía el colmo de la innovación, como ahora nos lo parece pasear por Buckingham Palace o el Congreso en el 23-F a través de la realidad aumentada. Lo importante es no perder el tren de la actualidad.

–¿Cree que el periodismo ha recuperado valor como derecho en este último año?

–Hace años nuestra profesión era muy respetada, pero para mucha gente hemos desandado el camino. Ahora toca recuperarnos, volver a generar confianza y credibilidad y eso estamos haciendo en Antena 3. Hoy es más importante que nunca tener un periodismo libre y comprometido con la verdad.

–Después de haber informado sobre crisis económicas o terrorismo, ¿es éste, con diferencia, el momento en el que más preocupado ha estado por su país?

–Sin duda, ha sido un año dramático. No se imagina lo duro que ha sido contar la realidad de los damnificados. Pero estoy convencido de que la vida me va a brindar la oportunidad de poder contar a nuestros espectadores la victoria sobre el virus y la recuperación de nuestro país y del mundo entero.