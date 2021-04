Telemadrid contra una negacionista sin mascarilla: “El coronavirus no existe”

La reportera de Telemadrid Aranzazu Santos se ha indignado poco a poco mientras iba entrevistando a una joven en la Puerta del Sol de Madrid que iba sin mascarilla y a la que ha rebatido sin tregua sus argumentos negacionistas que no se mantenían.

Las entrevistas que ha dado Miguel Bosé en laSexta, la primera negando la muerte de su madre por coronavirus, y la segunda donde se confiesa abiertamente negacionista, han hecho más daño del que parece. Así, las cámaras de Telemadrid se han dirigido al centro de la capital de España para preguntar por la opinión de los ciudadanos sobre las declaraciones del artista. Pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando la reportera del programa “Juntos” de Telemadrid, Aranzazu Santos, se ha encontrado de frente con una joven que asegura ser negacionista.

La chica, distraída con el móvil no llevaba puesta la mascarilla obligatoria, y ni siquiera parece que la tuviera cerca ni en la muñeca, con lo cual no se la ha quitado sólo para la intervención en directo. “¿Has escuchado las últimas declaraciones de Miguel Bosé? imagino que sí”, ha preguntado la periodista que se ha encontrado con la respuesta afirmativa de la joven. “¿Qué te parecen?”, ha insistido Santos a lo que la joven ha respondido “muy bien dicho”.

Entonces la reportera de Telemadrid ha preguntado directamente si opina como el artista. “Claro, por que esto es una farsa”, ha contestado sin dudarlo. En ese momento Aranzazu ha empezado a ponerse nerviosa y ha querido saber qué habría que decirle a alguien que hubiera perdido a un ser querido por la enfermedad: “Pues que la han podido engañar, porque no se han hecho autopsias ni nada”.

En la siguiente pregunta, la reportera le pide que le explique en qué se basa para decir que la pandemia no existe: “Pues porque hay muchas incongruencias. Hay una cosa que es el sentido común, todos los años se ha tenido gripe, y ¿se ha parado la vida por eso?, a que no...”. Cuando ya no ha podido más, Aranzazu Santos le ha explicado a la chica que “yo he pasado el virus, estuve tres días en el hospital, con 29 años. Le puedo asegurar que el coronavirus existe”. A partir de ahí la chica ha continuado visiblemente nerviosa, intentando defender lo indefendible y ya sin argumentos.

“A usted le han podido decir, mire tiene coronavirus, pero tienen que especificarle cuál, porque si no, no vale. Yo estoy en mi derecho de respirar libremente”, argumentó la entrevistada. Cuando la periodista le ha recordado que es obligatorio llevar mascarilla y ella no la llevaba, su defensa ha sido que “nosotros necesitamos respirar oxígeno, si no respiramos oxígeno nuestros cuerpos se acidifican” y ha rebatido que con ellas puestas se respire oxígeno. Aranzazu ha deducido que la entrevistada no se iba a poner la vacuna y al preguntarle, ha matizado: “Esa vacuna yo sé lo que trae, porque me he informado”. Asegura haberse “informado donde tengo que informarme, no en medios oficiales, porque todos hoy en día mienten”.