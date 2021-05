Netflix lanza el teaser de la nueva temporada de “Stranger Things”

Pasarán años y podemos seguir esperando nuevas temporadas de “Stranger Things”. En el estreno de su primera temporada fue un soplo de aire fresco con su formato innovador y su temática.

Tras la primera temporada de sobresaltos y en ocasiones agujeros de guión y una segunda entrega más bien cuestionable, la tercera lo acercó más al terreno de cinta de culto, pero desgraciadamente repitiendo muchos patrones anteriores. Aún así la expectativa entre el final de la tercera temporada y el lanzamiento de la cuarta es muy grande.

Por eso el primer teaser de la nueva temporada de la serie enseña de Netflix ha sido recibida con tanta alegría, pero el adelanto se ha quedado en eso porque nadie (como casi siempre) entiende qué es lo que nos muestra. A través de su canal oficial de YouTube la plataforma de streaming ha liberado el primer video teaser de “Stranger Things 4″. Dura apenas poco más de un minuto y no deja lleno de dudas. Pero bueno, en este caso lo mejor es verlo con sus propios ojos.

Como podemos observar en la secuencia parece haber otros niños muy jóvenes, con más o menos la misma edad de Eleven cuando inició la serie. Detalle que de inmediato dispara muchas dudas y teorías. Vemos caminar por ahí al Dr. Brenner, que aquí sigue vivo, y habla con los pequeños que le llaman “papá”. Luego la cámara se mueve a una puerta con el número 11 y da un corte rápido a los ojos de la actriz Millie Bobbie Brown.

Hay muchos detalles dispersos, que conectan con aquel otro extraño video previo de HNL Control Room. Ahora “Eleven, are you listening?” y la descripción del video que contiene el texto “002/004” parecen tener algo qué ver en conjunto para formar un acertijo interconectado. Por lo pronto sabemos que el primer episodio de Stranger Things 4 tendrá el título de The Hellfire Club. Así que podemos suponer que la secuencia vista es un flash-back al inicio de la trama de la primera temporada. Pero será necesario esperar un poco más para confirmar todo. Por lo pronto el video de YouTube plantea unas primeras pistas.