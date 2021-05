“Mask Singer”: Y bajo la máscara de Menina estaba... La Toya Jackson

La primera noche de la segunda temporada de “Mask Singer” ha sido de infarto. Todas las máscaras concursantes han sido trending topic, al igual que los personajes que el jurado creía bajo ellas. Las máscaras a batir y adivinar eran Menina, Cáctus, Ángel, Cocodrilo y Erizo y el jurado formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y la recién incorporada Paz Vega se volvieron locos con las posibilidades. Al final el voto del público pidió que fuera Menina la primera en ser desenmascarada y la sorpresa fue mayúscula.

Nadie, ni entre el público del programa ni los investigadores, ni los internautas se acercaron por asomo a adivinar quién estaba tras la interpretación del tema “Lovefool” de The Cardigans. . Sus máximas aspiraciones fueron internacionales tipo Jane Fonda, Andy MacDowell, Sharon Stone o Salma Hayek, y que contaron con el escepticismo de Twitter.

Las pistas no hicieron más que despistar: Fui portada de Playboy, Ahora que nadie me ve, voy a salir de este viejo cuadro polvoriento y es momento de hacer lo que más amo, ¡cantar! Madrid me parece bastante diferente después de todos estos años. Carros sin caballos, velas que nunca se apagan, ¡hasta pergaminos que no necesitan pluma o tinta para escribir! Ni en el tiempo que viví en París fui testigo de tales adelantos. Con esta peluca y este vestido anticuado, todos piensan que estoy pasada de moda. Pero lo que no saben es que esta chica barroca fue objeto de deseo de caballeros y aristócratas de todo el reino. Quizá no sea una reina, pero voy a gobernar ‘Mask Singer’.”

, Lo que ninguno de los investigadores se esperaba era que la mismísima La Toya Jackson estuviese debajo de la máscara que les ha conquistado nada más pisar el escenario de ‘Mask Singer’. “Adoro estar en España”, ha comentado la superestrella internacional nada más quitarse la máscara ante todos. Además, La Toya ha confesado que para ella es un enorme placer estar en ‘Mask Singer’ al ser uno de sus programas favoritos de la televisión.

Javier Ambrossi ha hecho referencia al traje que vestía, por haber estado pensando en Michael Jackson para este programa tan importante. Los cuatro investigadores le han dado las gracias por estar en la primera gala del programa y regalarnos un comienzo tan espectacular como este.

La Toya Jackson ha comentado con los investigadores todas las pistas que les ha dado durante este primer programa. Sin duda nos espera una gran segunda temporada de “Mask Singer y con el listón muy alto.