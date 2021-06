Rocío Carrasco apunta a los Mohedano en la segunda parte de su docuserie: “La herencia de Rocío Jurado explica muchas cosas”

Gente

La historia que ha revolucionado la opinión pública de todo el país tendrá segunda parte. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ repasó el testimonio de Rocío Carrasco sobre la relación con su exmarido Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos Rocío y David Flores. Mediaset ha terminado la docuserie, repartida en doce episodios, con una entrevista a la protagonista de esas vivencias, donde se ha desvelado lo que era un secreto a voces: la segunda entrega destapará la relación de la hija de Rocío Jurado con los Mohedano, su familia materna.

La producción ya tiene título, tráiler y hasta fecha aproximada de estreno. ‘En el nombre de Rocío’ llegará a Telecinco en otoño de este año, es decir, antes de que llegue 2022. Todavía no se han concretado el número de episodios, algo que parece que no se sabrá hasta el último momento. Recordemos que la cadena decidió ampliar el número de capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, cuya historia estaba pensada para ocho entregas y finalmente fueron 12 más un capítulo introductorio.

Pensaron mal. Y creyeron que La Más Grande no se dio cuenta de nada.

En el nombre de Rocío | OTOÑO 2021 #RocíoSeguirViva pic.twitter.com/ejdXkvCnOd — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) June 2, 2021

“Jaque al clan”. En el tráiler, Rocío Carrasco avanza desde Chipiona que es el momento de explicar por qué no tiene relación con Amador Mohedano, José Antonio, Gloria Mohedano, Rosa Benito y sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Siempre se ha especulado que el motivo del distanciamiento fue el reparto de la herencia de Rocío Jurado, pero nunca se ha llegado a confirmar que la muerte de ‘la más grande’ desatara el conflicto familiar.

Los Mohedano, al menos los que salen habitualmente en televisión, se han posicionado a favor de Antonio David, dicen, por los niños. Sin embargo, Rocío Carrasco ya ha adelantado que eso no es cierto. “Habrá cosas que no se saben”, explicó la hija de Rocío Jurado y añadió que el momento en el que se abre el testamento de su madre fue clave para darse cuenta “de todo lo que he vivido con anterioridad y le doy respuestas a muchas cosas”.