Pablo Casado, con Carlos Alsina: «Voy a solicitar un recurso contra los indultos, por la impunidad que suponen»

El actual líder del PP ha visitado esta mañana el estudio de «Más de Uno», en Onda 0, para analizar la situación política actual y uyno de los mejores momentos de su partido desde que lo dirige él, tras la contundente victoria de Ayuso en Madrid. En la entrevista ha habido tiempo para conversar sobre todas las polémicas y conflictos que rodean a nuestro país estos días. Evidentemente, los indultos no se podían quedar al margen. «Hemos recogido por encima de 300.000 firmas contra los indultos. Nosotros no cortamos vías de tren ni lanzamos bombas de humo», ha contado Pablo Casado sobre su forma de hacer política, diferenciándola de la que han ejercido en ocasiones otros movimientos.

Sobre la actitud y el discurso que está manifestando el Presidente del Gobierno en las últimas jornadas se ha mostrado muy crítico: «Es una tomadura de pelo que Sánchez diga que va a cambiar España, que esto es una nueva Transición. Sánchez está haciendo el ridículo. Lo de ayer fue una ópera bufa. Debería dejar de tomarnos por idiotas a los españoles». También se ha detenido en cada una de las controvertidas decisiones políticas de Sánchez, especialmente en su gestión sobre la crisis política en Cataluña: «Los independentistas, lamentablemente, nunca mienten. Van a hacer un segundo procés después de que Sánchez haya debilitado al Estado. Sánchez pretende rebajar el delito de sedición para que Puigdemont no vaya a la cárcel cuando regrese a España».

Al ser preguntado por la polémica de los indultos, Casado no ha dudado: «Voy a solicitar la legitimación para solicitar un recurso contra los indultos a los presos secesionistas. Si los CDR son la continuación del 1 de octubre, que reportaban al presidente de la Generalitat, somos parte afectada, porque han atentado contra nosotros. Los señores que ahora son indultados alentaron a la violencia. Vamos a recurrirlos por la impunidad que generan, los indultos son el primer paso para desmontar el Estado».

Además, el líder del PP reconoce tener nulas esperanzas en que la actitud del Presidente del Gobierno cambie: «Pedro Sánchez no solo cambia de criterio, sino que pretende que cambiemos todos. Jamás se había escuchado a un presidente decir que la ley es castigo y la Constitución es revancha». También ha lanzado toda una declaración de intenciones en su carrera por conquistar Moncloa: «Yo quiero gobernar para la España real, que cumple con sus obligaciones. Si el señor Sánchez quiere gobernar para delincuentes, que lo haga; ya lo pagará en las elecciones. Nosotros preferimos perder votos en Cataluña a perder el alma». También ha tenido tiempo para mostrar algo de autocrítica: «Habremos cometido errores, pero la defensa de la legalidad y la convivencia no es un error. Yo no he engañado a nadie. Yo y el Partido Popular estamos donde estábamos».