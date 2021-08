RTVE se niega a disculparse por el polémico caso Millán-Astray

Durante meses lleva coleando una de las últimas polémicas que han salpicado a RTVE. Como ya contamos, la televisión pública ha corregido el contenido de un episodio de «Informe Semanal» de 2019, en el que calificaba a Millán-Astray como el fundador de la Falange, en lugar de presentarlo como el fundador de la Legión. Aunque RTVE ya modificó el contenido erróneo de ese programa dos años después de su emisión, para Guillermo Rocafort (Director de la Plataforma Patriótica Millán-Astray) no es suficiente. Éste, ajustándose al «Manual de Estilo» de RTVE ya exigió en un primer momento una rectificación pública emitida por televisión y en una hora o franja de audiencia similar a la que se empleó para emitir aquel error. Así, esto significaría un intento de revertir el daño a la memoria de Astray de una forma proporcional y equitativa.

Ayer RTVE emitía la resolución en respuesta a la solicitud de Rocafort en su portal de transparencia, agarrándose a que el solicitante no cumple con los requisitos que rigen el derecho a rectificación, ya que no se trata del perjudicado aludido, ni de sus representantes o herederos en caso de fallecimiento. Por este motivo, además de rechazar la petición de disculpa, recuerda que la rectificación la han hecho de manera voluntaria, sin necesidad legal estricta, según la corporación. Para RTVE, según su manual de estilo, la disculpa pública y justificación de los errores cometidos solo se contemplará si se estima oportuno, estudiando caso a caso.

Además, la televisión pública aclara por qué en este caso no lo ha considerado oportuno: «Se trató de un error histórico que fue inmediatamente corregido por lo que no se entendió necesario pedir disculpas al no haber personas o entidades afectadas directamente. De igual manera tampoco se estimó necesario dar explicación de los motivos del error, ya que el mismo no obedecía a ninguna circunstancia más allá de una simple equivocación».

La respuesta de Rocafort y la Plataforma Millán-Astray no tardaría en llegar, éstos emitían ayer un comunicado desaprobando la resolución de la entidad pública, con la que ya tienen una demanda interpuesta. En primer lugar califican la resolución como una «interpretación muy restrictiva de su manual de estilo», a la vez que recuerdan que su primera reclamación data del 4 de octubre de 2019, durante el mandato de Rosa María Mateo, y de la cual nunca recibieron contestación. Con ese documento discute el alegato de RTVE sobre que la corrección fue inmediata.

«Es evidente que TVE no ha realizado la rectificación de su error en el mismo ámbito y con la misma capacidad de difusión que hubiera tenido la información demostrada errónea, lo que ya supone en sí una vulneración de su ‘manual de estilo’, por cuanto que la rectificación susodicha ha sido efectuada, no mediante una pieza debidamente aclaratoria en el programa televisivo “Informe Semanal” como debería haber sido, sino sólo en la versión del vídeo del documental que tiene colgado en su web de “A la carta”», reclama Rocafort.

La defensa de la memoria de Millán-Astray también echa en falta en la pieza rectificada alguna huella de la corrección y que el error se haya eliminado como si jamás se hubiese producido. También advierte de que la aplicación de su manual de estilo es «arbitraria», ya que ha habido muchos otros casos similares en los que la corporación ha reaccionado de forma distinta.

Paralelamente Rocafort también denuncia la negativa de RTVE a entregarle una copia del contrato de coproducción del documental «Palabras para un fin del mundo», pieza audiovisual en la que se especularía que Millán- Astray fue el autor intelectual de la muerte de Unamuno. «Es evidente que existe un ocultamiento de información pública y el reclamante ya ha acudido al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno a los efectos de que se desvele dicha información infamante contra la figura del General Millán-Astray», asegura el último comunicado.

En su resolución RTVE explica las alternativas que tienen los demandantes: «Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente». Una vía que ya abrió hace semanas Guillermo Rocafort quien ya tiene una causa abierta contra RTVE que espera que prospere, una vez que la resolución interna de la corporación no ha convencido a sus intereses.