La voz de la experiencia veranea en Onda Cero

Con el fin de los Juegos Olímpicos y con la actualidad política casi paralizada, surge el vértigo del vacío informativo de cada mes de agosto. El periodo vacacional es el desafío anual de periodistas y técnicos, con recursos mínimos para intentar que la ausencia del equipo titular de los medios de comunicación, como Onda Cero, se acuse lo mínimo posible por la audiencia.

Pero Onda Cero hace tiempo que encontró la fórmula para dar continuidad a su programación y adaptarla al ritmo estival. En una perfecta combinación entre profesionales de enorme experiencia y joven talento con ideas nuevas. «Lo más divertido del verano es convivir con los nuevos becarios que entran cada año. Creo que refrescan los programas del verano con propuestas nuevas y temas que no suelen tener cabida en la rutina del resto de la temporada», cuenta Begoña Gómez, encargada junto a Óscar Plaza de dirigir «Más de uno», ante la ausencia de Alsina. La periodista, galardonada con la Antena de Plata en 2018 y que casualmente se llama igual que la mujer del Presidente Pedro Sánchez, lleva casi toda una vida cubriendo el espacio informativo en este mes, «creo que me merezco al menos algún agosto en mi vida», se ríe. «Sufro esa estampida anual cuando todos se van de vacaciones, pero sobre todo lo paso peor cuando yo encima ya las he gastado», reconoce. Con su experiencia, es capaz de analizar la evolución de los medios de comunicación: «Antes se paralizaba mucho más el flujo de la actualidad, hacer un programa de varias horas era una odisea». Pero ahora gracias, en parte al crecimiento de las redes sociales, nunca faltan temas.

De hecho, Begoña ve una oportunidad en el periodo vacacional con respecto al resto del año: «Hemos demostrado que aunque igual no se alcancen máximos de audiencia, los oyentes están más dispuestos a participar e interactuar con nosotros». Aunque reconoce que hay algunas fechas, como el 15 de agosto, en las que sientes la falsa sensación de que «nadie te está escuchando». Además, el gran reto de estos programas veraniegos, es mantener el nivel de la cadena pero con un presupuesto mucho más ajustado de lo normal. «Nos buscamos la vida para sobrevivir sin los colaboradores habituales. Ojalá pudiese fichar a Goyo Jiménez», confiesa entre risas Begoña que siempre ha contado con voces cómicas en sus programas. Por ello reconoce que en verano las amistades y los compañeros de la casa son fundamentales.

Pero «Más de Uno», no es el único programa que cuenta con una segunda unidad de gran nivel, Arturo Téllez, voz habitual de Radio Asturias «acampa» durante mes y medio en las ondas nacionales. Un salto que no se le hace grande: En realidad la radio regional tiene muchas cosas en común con la radio nacional en agosto. En verano los presupuestos y los recursos disponibles casi se igualan. «En realidad en radios como la asturiana creo que son en las que más se aprende, ya que todo está menos especializado y tienes que hacer casi de todo, un locutor también debe tener conocimientos técnicos. Y eso también se aplica durante el verano». Así, la versatilidad, se convierte en una de las marcas personales de Arturo y su reducido equipo con el que trabaja a distancia, ya que él locuta desde el estudio de Onda Cero Asturias. Como a Begoña, a Arturo también le fascina la convivencia entre distintas generaciones que se produce cada verano en la radio: «Hemos creado hasta un espacio que se llama ‘Choque de generaciones’, en el que jóvenes y veteranos nos hacemos duelos de preguntas».