Luna Fulgencio: «Yo también quería ir a “La Voz”, pero no tengo muchas papeletas»

Con sus apenas once años, su cara ya ha salido en la gran pantalla. Fue con cuatro cuando participó en un capítulo del “Ministerio del tiempo”. El salto al cine lo dio de la mano de Santiago Segura con un éxito de taquilla como lo fue “Padre no hay más que uno”, que tuvo segunda parte. Luna Fulgencio interpretó a Rocío y desde entonces no ha dejado de trabajar. Acaba de estrenar “La casa del caracol” y ha publicado un libro bajo el título “Los sueños de Luna”, que está arrasando. Es tan viva y despierta como en la tele.

-¿Cómo comienza?

-Cuando era pequeña me encantaban las fotos y siempre le estaba diciendo a mi madre que me las hiciera. Tengo una prima que es muy guapa, rubia y con ojos azules, y fue a hacer el casting de Dodotis, pero le dio vergüenza y al final lo hice yo. A mí me encantó.

-Y una vez que prueba la experiencia de ser actriz, ¿le gusta? ¿es como se lo esperaba?

-Empecé desde muy pequeña y no sabía lo que era. Con dos años ya hacía catálogos, anuncios y a los cuatro mi primera serie. Para mí era como un juego, una diversión. Según he ido creciendo cada vez me ha ido gustando más y más. Ahora es mi pasión y de mayor tengo claro que quiero ser actriz.

-¿Cómo lo concilia con el colegio?

-Si los rodajes son fuera de Madrid tengo un profe que me ayuda a hacer los deberes y entre toma y toma, en los descansos, me pongo con él y luego cuando vuelvo hago los exámenes. Hasta ahora me está saliendo todo bastante bien.

-¿Qué le dicen los amigos?

-Mis compañeros son los de siempre, me dicen lo mismo que cuando empecé. Eso sí, cuando saqué el libro venían con él para que se lo firmara.

-”Los Sueños de Luna Fulgencio”. ¡Con 10 años y con libro propio!

-El día que me lo dijo iba a cenar con mi madre y me contó que tenía una sorpresa que darme. Mi primera reacción fue decirle que quién iba a querer leer un libro sobre mí. Cuando luego vi la portada, aluciné. Me encanta y al final estoy súper contenta con él.

-¿Qué cuenta en el libro?

-Cuento los valores y las cosas que son importantes, lo que he vivido, qué hago en las vacaciones de verano, cuando voy a ver a los abuelos y los consejos para empezar a ser actriz. Creo que puede servir a los demás.

-¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

-Puff he trabajado con actores majísimos, por eso he decidido poner en mi libro esos consejos que me han ido dando.

-¿En qué anda ahora metida?

-Acabo de terminar una película en Sevilla que se llama “Héroes de barrio” y coincidí con mi hermano que estaba allí también rodando otra película. Él es también actor y estaba grabando “El universo de Oliver”. Tengo muchas ganas de ver su trabajo.

-¿Se pone nerviosa cuando le toca grabar?

-La verdad es que no, porque me encanta hacerlo y mi madre y mi familia me dicen que la vergüenza no existe.

-¿Cómo fue la experiencia de rodar “Padre no hay más que uno”?

-Esa peli es especial, porque todos los niños, los actores, el equipo en general es majísimo. La repetiría mil veces. Cuando hice la primera le decía a Santiago Segura que quería hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete partes...

-¿Cuáles son sus sueños ahora?

-Por supuesto decir adiós al coronavirus y que las personas estén bien y felices. Y el mío, el personal, ser actriz también de mayor.

-¿Cuál ha sido el papel que más le ha gustado?

-Todos, porque cada uno ha tenido una temática distinta. Yo bailo flamenco con mi madre y hay cosas de Rocío, de “Padre no hay más que uno”, que me pasan en la vida real. Por ejemplo, quería ir a “La Voz” pero ya me he dado cuenta en la peli que no tengo muchas papeletas. Cuando era niña me encantaba la idea, pero me he dado cuenta de que no es una buena idea.