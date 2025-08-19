RTVE parte hacia América Latina con el primer vídeo promocional de 'Hasta el fin del mundo'

Con el pasaporte ya preparado y el listado oficial de concursantes en la maleta, RTVE está lista para partir 'Hasta el fin del mundo' y, aprovechando la segunda semifinal del 'GrandPrix', este lunes emitió el primer vídeo promocional de este nuevo reality de aventuras inspirado en 'Pekín Express'.

"Llega por fin el prestigioso programa de la BBC que triunfa ya en seis países, un viaje transformador donde lo importante es la amistad, la superación y el ingenio, desconectados de todo, aprendiendo a vivir por ellos mismos en otras culturas, 'Hasta el fin del mundo', muy pronto estreno en La 1", narra el clip mientras aparecen las primeras imágenes de las seis parejas que se embarcarán hasta América Latina.

Precisamente este lunes, los doce concursantes, junto a la presentadora Paula Vázquez, se encontraron en el aeropuerto para emprender un viaje que durará dos meses donde no podrán utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o GPS ni moverse a través de medios aéreos como aviones. Todo ello con una pequeña cantidad de dinero que deberán saber administrar para convertirse en los ganadores de la primera edición del concurso.

Hasta allí se desplazó un reportero del programa matutino 'Mañaneros 360', donde tuvieron que afrontar su primer reto, propuesto por el periodista del programa que presenta Javier Ruiz, que consistía en hacerse con la esponjilla del micrófono de la cadena de televisión. Anabel Dueñas y Rocío Carrasco fueron las más rápidas y como premio hicieron sus primeras declaraciones: "Llevamos de todo, redecillas para la cabeza, mosquiteras...".

Además de la cantante y la colaboradora y presentadora de televisión, el casting lo completan: NIA y J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño, Jedet y Andrea Compton, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes y Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos.

En cada episodio, las seis parejas deberán llegar a un checkpoint para firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada, que determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Durante el programa, que es una adaptación del formato de éxito internacional 'Race Across The World', los concursantes tomarán decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.