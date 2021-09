La segunda temporada de «How to with John Wilson» se estrena el próximo 27 de Noviembre

John Wilson, director de documentales y autodescrito como un “neoyorquino con ansiedad”, vuelve en una segunda temporada de su exitosa serie de comedia documental de seis episodios de HBO, aclamada por la crítica, HOW TO WITH JOHN WILSON, el sábado 27 de Noviembre en HBO Max. John Wilson continúa con su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus compañeros neoyorquinos mientras intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas aparentemente simples. Nathan Fielder (“Nathan For You”) también desempeña la labor de productor ejecutivo, junto a Michael Koman y Clark Reinking.

Siguiendo la estela de la primera temporada, los episodios dan giros inesperados, pero se basan en la refrescante honestidad de John. El New York Times calificó la primera temporada de HOW TO WITH JOHN WILSON como la mejor comedia de formato de media hora en 2020, mientras que Vanity Fair la nombró “el mejor programa de televisión del año”, y lo llamó “una exploración extraordinariamente sincera de lo que significa ser una persona en el mundo.”

La segunda temporada de HOW TO WITH JOHN WILSON es una producción ejecutiva de John Wilson, Nathan Fielder, Michael Koman y Clark Reinking.