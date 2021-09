Gabriel Rufián en laSexta : “He robado latas del supermercado”

Gabriel Rufián está de moda. Casi siempre es por sus opiniones políticas y a veces por sus entrevistas en su canal de Youtube. Pero en ocasiones es protagonista por detalles que son desconocidos para el gran público y en esta ocasión el diputado de ERC se ha “desnudado” para laSexta, Thais Villas y “El intermedio” y ha contado un pasado en el que pasó por penurias económicas.

La periodista de “El Intermedio” se acercó hasta el Congreso para conocer las líneas de acción de los políticos para ahorrar. Thais Villas ha empezado fuerte preguntando a Rufián por los trucos del político y que éste contestó sin tapujos. “¿Aprovecha cuando apaga el agua para enjabonarse o tocarse?”, asaltó con ironía la entrevistadora. Rufían no dudó en que no era una costumbre adquirida ahora, si no que le viene de lejos: “Para tocarme, sí. Al final siempre ahorras agua”.

Y eso que asegura el de ERC que ha tenido épocas en las que estaba “sin un duro el día 3 o el 4 del mes” y desveló que ha llegado a “ser muy pobre”, hasta el punto de “robar latas en un supermercado”. Otra de las confesiones del diputado es que no ha echado nunca agua en el champú para conseguir más cantidad, pero sí ha llegado a aguar el café “para no gastar en leche”.