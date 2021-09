Censurado el anuncio en topless de Khloé Kardashian en televisión por “demasiado sexy”

Parece que el apellido Kardashian va unido indefectiblemente con provocación. Cada movimiento de la familia es observado con lupa por sus fans y detractores, casi el mismo número de ambos, y así ha vuelto a ser con una de sus últimas publicaciones: un anuncio de vaqueros. Pero que ha sido considerado “no apropiado” para emitirse en televisión. Es demasiado sexy.

Khloé Kardashian (42 años) ha prestado su imagen para la marca de vaqueros ‘Good American’ y acaba de presentarse el anuncio que protagoniza. La noticia ha saltado cuando un anuncio seductor ha sido vetado por las televisiones alegando que su contenido “no es apropiado”.

Como se puede ver en el anuncio que ella misma ha publicitado en su cuenta de Instagram, Kardashian sale en topless tapada tan solo con una manta y tumbada en la cama luciendo solo unos vaqueros, cuyo precio alcanza los 145 dólares y habla: “Esta vez es diferente. Me siento bien. Me siento sexy. Como si no tuviera que seguir buscando. Creo que he encontrado al elegido”.

Tras conocer la noticia del veto, Khloé Kardashian, ha denunciado públicamente que su anuncio es “demasiado sexy para la televisión”. Es posible que el anuncio deba ser revisado por la marca para que las cadenas acepten emitirlo.

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, hermanas y compañeras de Khloé Kardashian en el reality de televisión Las Kardashian (”Keeping Up with the Kardashians”) ya le han transmitido su apoyo a su hermana por la censura sufrida con el anuncio de vaqueros.