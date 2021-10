Advertencia de la Policía: Si encuentra una tarjeta de “El juego del calamar” no escanee su código QR

Saturados ya de contenidos de la serie de Netflix, “El juego del calamar”, cerca de los beneficios s sitúan los peligros. Así ha querido dejarlo claro la Policía Nacional en una publicación en Facebook donde intentan reprimir caer en la tentación de la familiaridad con un éxito televisivo o de cualquier tipo y confiarnos en que algo tan nimio como una tarjeta o un código QR no puede contener algo malo.

Y es que los usuarios se han puesto en contacto con agentes del cuerpo para transmitirles su preocupación por la proliferación en la aparición de tarjetas marrones que con los símbolos del círculo, triángulo y cuadrado, emulan las que reciben los jugadores de la popular serie de Netflix. “Algunos de vosotros nos habéis preguntado por unas tarjetas similares con un código QR”, explican mostrando una de dichas tarjetas.

En este caso sí que aclaran que al escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de la misma, “al escanearlo, nos lleva a un portal comercial sin peligro alguno en términos de #Seguridad”. Pero aprovechan para recordar que “si escaneamos un código QR y no sabemos si es de confianza puede llevarnos a sitios infecciosos y poner en peligro nuestros dispositivos”.

Para dar más pistas indican que es lo que nunca hay que hacer teniendo en cuenta su origen y procedencia: “ Así que, ya sabes, desconfía de los que lleguen a tus manos de esta forma y sobre todo de los que aparezcan en solitario y colgados en sitios públicos”. Los usuarios que han comentado la publicación hasta en más de mil ocasiones, han querido compartir algunas situaciones parecidas o iguales y hacer partícipes a los agentes de cómo han hallado o han llegado a sus manos estas tarjetas: “A mi me lo pasaron un cartón de esos por debajo de la puerta de casa con un número de teléfono y una frase, resulta que fueron unas niñas pequeñas, no de lo que va pero me parce que los padres deberían vigilar lo que hacen los pequeños”

Por si hubiera alguna duda, en varis páginas de internet ya se venden las tarjetas marrones como complemento para halloween u organizar tu propio juego del calamar. “Juego de squid: es un famoso drama coreano. La inspiración de esta carta proviene de uno de los “Juegos del calamare”. La película es como el juego de fiesta solitario alrededor. Tarjeta de juego SQUID: si has visto la película, entonces la tarjeta de juego Squid es muy adecuada para ti, un verdadero fan del juego de disparos de tinta, la tarjeta de juego no solo te permite reexperimentar la trama de la película, sino que también se puede utilizar para entretenimiento”, reza el anuncio que está sin stock.