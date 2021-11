Omar Montes: «Si yo he llegado, cualquiera puede»

Para Omar Montes, decenas de entrevistas para publicitar la docuserie de cuatro episodios que Amazon Prime ha hecho sobre él, es estar «de mañaneo bello». Ya solo con eso, uno se hace a la idea de cómo es el cantante español más escuchado en España en 2020 y que propiciado el estreno esta semana de «El principito es Omar Montes». En la pieza, el espectador podrá descubrir cómo ha sido el proceso por el que un joven totalmente desconocido del barrio madrileño de Pan Bendito, ha conseguido, no sin sacrificio, llegar a ser número uno.

Pero como veremos en los episodios, los comienzos fueron duros, porque nadie creía en él. «Como les troleo tanto... Como mi vida se basa en ir de compras con mi abuela, y trolear... Cada vez que hago entrevistas y lo que sea en mi día a día con la gente, me gusta mucho bromear porque soy un chaval que siempre estoy feliz y me gusta siempre estar de coña con la gente», apunta el artista, que señala una contradicción curiosa: «Igual por eso, por esa actitud tan cercana y tan bromista, a veces no me toman tan en serio como a otro artista que sea más serio y más inaccesible. La gente tiende a idolatrar más a lo que ve lejos que a lo que ve más cerca, porque de hecho a mí me pasa». Y lo dice porque sabe que no hay nada raro en ser Omar Montes. El truco está en creérselo pero sin endiosarse, aunque no falten referencias a su propio éxito. «He visto bastantes documentales... de hecho los he visto todos para hacer el mío y veo que todo es éxito, que todo es miles de personas en un concierto, super vestidazos super caros, super todo bien y el mío es todo lo contrario».

Pero, ¿por qué un documental sobre Omar Montes?, le preguntamos. «Quiero que la gente, sobre todo los chavales, vean que la vida real no es de repente lo que ven de cualquier artista en su Instagram», adelanta. Cierto es que los invitados a hablar en la docuserie son especialistas en música y sobre todo su familia y personas más cercanas, porque su intención siempre fue que «la gente vea la realidad, a la cara B de la moneda, que no todos somos rubios, altos, de ojos azules y hemos tenido una vida ejemplar. También venimos de lo más bajo, que hemos tenido que luchar, hacer cosas que a veces no estamos orgullosos de ellas y que hay que luchar mucho para poder llegar a lo que ellos ven ahora». Aleja de sí mismo la imposibilidad del éxito y de todos aquellos que le quieran escuchar: «De repente una historia de Anuel con un súper jet privado. La gente lo ve y se frustra y dice ‘’joder, para llegar hasta ahí, imposible’'. Pues no es imposible, porque ya me están viendo a mí. Quería dar a entender eso de que “no es oro todo lo que reluce”; que no se fíen de lo que ven por ahí y que ellos crean que no pueden llegar. Si yo he llegado, cualquier persona puede llegar».

Veremos cómo gracias a «mucho sacrificio, trabajar día a día y yendo a cantar a sitios en los que a lo mejor ni me han pagado», Omar Montes perseveró y llegó a ser ese número uno que publicita. Ahora afirma que en cuanto al famoseo, «no huyo nunca de nada, pero quiero que se me valore, aparte de por la persona que soy, buena o mala, eso cada uno juzgará como quiera, por los números: las personas mienten. Pero los números y las cifras de que soy el número uno están ahí».