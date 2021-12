Jennifer Aniston desvela que “Friends” casi despide a dos de los actores principales

¿Se imaginan que no hubiera existido Chandler Bing o Joey o incluso Rachel o Monica? Pues eso estuvo a punto de suceder según ha desvelado la actriz Jennifer Aniston, que explicó la amenaza de Warner Bros cuando los actores principales pidieron un aumento de sueldo ante el éxito de la sitcom: “No los necesitamos a los seis. Podemos hacer esto con cuatro de ustedes”.

La serie “Friends” que estuvo en pantalla durante 10 años y se convirtió en una de las series más queridas de todos los tiempos, pasó por varios momentos críticos en su mayoría relacionado con los momentos personales que pasaban los actores. La trascendencia de la sitcom por excelencia ha sido demostrada por el éxito del reencuentro organizado por HBO Max y emitida el pasado 27 de mayo.

Además, todos los fans están de acuerdo, que una de las claves de su inmortalidad es la trama, que sigue a seis amigos en la misma franja de edad en Nueva York, también unos cameos dignos de la historia de la televisión. Pero es en sus seis protagonistas, con sus distinatas personalidades y sus sinergias, conflictos e historias, donde se encuentra el verdadero valor que ha hecho que la serie perdure en el tiempo. Monica y sus manías, Rachel y sus neuras e inseguridades, el humor de Chandler, la locura de Phoebe, la inmadurez de Joey y la tontería de Ross, son marcas imborrables de “Friends”.

Pero todo esto estuvo a punto de irse al garete y la historia de la serie podría haber sido radicalmente distinta si, como desvela Screenrant, se hubiera cumplico la amenaza del estudio Warner Bros que ha confesado Aniston en una entrevista con The Hollywood Reporter, y que pretendía deshacerse de dos de sus protagonistas.

Alcanzado cierto éxito, los principales actores de la comedia se pusieron manos a la obra para renegociar sus sueldos de cara a grabar más temporadas y el estudio se plantó e hizo una amenaza velada en la que sugirieron que no les hacían falta los seis para conseguir que la serie triunfara: “Recuerdo que esa fue una de las cosas que cuando éramos jóvenes, tontos y renegociadores, una de las amenazas [del estudio] era: “Bueno, no los necesitamos a los seis. Podemos hacer esto con cuatro de ustedes“.

Aniston confiesa que en ese momento los actores entraron en pánico y pensaron,“¿Qué? ¿Podéis? ¿Puedes deshacerte de Rachel o Joey o de quién? Luego fue como, “No, no pueden, despierta”. Justo antes de la tercera temporada todos pactaron recibir el mismo salario que acabó como sabemos con todos cobrando un millón de dólares por episodio en las dos últimas entregas.

En la entrevista con THR, Aniston también confesó que no asimiló del todo el reencuentro de HBO Max, ya que “creo que éramos tan ingenuos al entrar y pensar: “¿Qué tan divertido va a ser esto? Están volviendo a armar los decorados, exactamente como estaban “. Luego llegas allí y es como, “Oh, claro, no había pensado en lo que estaba pasando la última vez que estuve aquí”. Y me tomó por sorpresa porque fue como, “Hola, pasado, ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas cómo eso apestaba? ¿Pensaste que todo estaba frente a ti y que la vida iba a ser simplemente hermosa y luego pasaste por quizás el momento más difícil de tu vida? Todo fue muy discordante y, por supuesto, tienes cámaras en todas partes y ya soy un poco accesible emocionalmente, supongo que se podría decir, así que tuve que salir en ciertos puntos. No sé cómo lo evitaron”.