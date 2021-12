Martín Llade: «Hace años que no disfruto Nochevieja, me paso la cena viendo ensayos»

Hay voces que siempre las asociaremos a una fecha especial, como la de Ramón García o José Luis Uribarri. En concreto la de Martín Llade (ganador de un Ondas) es la que nos da la bienvenida cada año con el Concierto de Año Nuevo y la magia de Viena. Pero su trayectoria va más allá. Desde hace muchos años es el conductor de las mañanas de Radio Clásica, para los que no soportan ir al trabajo escuchando reggaeton. Pero sin duda, la de año nuevo es la retransmisión más importante para él. La Filarmónica de Viena será retransmitida por RTVE a partir de las 11:15 horas. Daniel Barenboim hará las veces de director desde la Sala Dorada del Musikverein.

¿Este trabajo significa renunciar a la Nochevieja?

Totalmente, desde el día anterior solo puedo pensar en el concierto. Me paso la cena viendo ensayos y repasando mentalmente. Casi no puedo disfrutar ni de las uvas. Pero mi familia ya está acostumbrada.

¿Es difícil encontrar defectos en un concierto tan preparado?

Mi retransmisión no consiste en dar palos. Al día siguiente leo críticas de otros compañeros y a veces veo muchos reproches hacia los directores, cuando en realidad son piezas muy sencillas para músicos de ese nivel. Me preocupo más por que los espectadores comprendan lo que está ocurriendo y el significado de cada una de las piezas. Arteaga siempre ha sido mi modelo.

¿Un experto en música clásica qué tono de alarma elige para despertarse cada mañana?

Marte, de Gustav Holst.

¿Le augura un gran futuro a la música clásica y a este concierto tan tradicional?

Sin duda. Esta cita en Viena sigue siendo uno de los eventos del año más seguidos por televisión y que tiene mayor repercusión en todos los países del mundo. Es una tradición sin fecha de caducidad, la música clásica no es una moda, es eterna. Pero, en cambio, no soy alguien conservador, creo que es importante ir adaptando algunas cosas. Por ejemplo, en las óperas empiezan a incluir subtítulos para que sean más asequibles.

¿La música clásica es elitista?

Nunca lo ha sido, pero es cierto que habría que hacer un esfuerzo por hacerla más asequible para todos los bolsillos y la gente joven. Aunque me consta que hay abonos reducidos.

¿Le gusta Eurovisión?

No, no soy de ese tipo de formatos. Aunque sí que me gusta el pop clásico. No solo aprecio la música clásica, también tengo otros gustos y entiendo de otras cosas.

¿Cómo un experto en música acaba escribiendo una novela sobre una actriz («Lo que nunca sabré de Teresa»)?

Imagino que la mayoría esperaba de mí una novela sobre alguna cantante o compositora, pero no creo que la figura de Teresa Ann Savoy esté tan alejada de ese tipo de historias. Me apetecía hacer un homenaje a todas esas artistas de los años setenta que fueron explotadas en nombre de una falsa liberación sexual. Quería escribir una historia real.

Daniel Barenboin, el director de esta edición, suma la española a sus otras tres nacionalidades. ¿Volveremos a ver a un director español en Viena en los próximos años?

Y todavía más posiblemente a una directora.