Muere de cáncer la actriz Silvia Gambino (“Escenas de matrimonio”) a los 57 años

Hoy hemos amanecido con la noticia de la muerte de la actriz SIlvia Gambino a los 57 años debido a un cáncer. Varios compañeros de profesión han querido despedirse de la intérprete conocida por su participación en “Matrimoniadas” y “Escenas de matrimonio” y “Noches de fiesta”, entre otros programas. Según se ha podido saber falleció el domingo.

La actriz Silvia Gambino nació en Palermo en 1965 pero enseguida se trasladó a España y comenzó su andadura en 1979 de la mano de Valerio Lazarov y “Sumarísimo”, aunque se hizo popular por sus trabajos en televisión de la mano de José Luis Moreno con quien comenzó en 1995 (”La revista”) y con quien hizo hasta 14 espectáculos, destacando «Una rubia peligrosa» (junto con Ana Obregón), «Si Fausto fuera Faustina» (con Bárbara Rey y Alberto Closas), «Cinco minutos nada menos» (con Alfonso Lussón), «Las mujeres bonitas», «Feliz noche vieja, cariño» (con Florinda Chico), «Un marido de más» (con Manolo Royo), «Los inseparables» (con Iñaki Miramón), «Comunidad de vecinos» (con Alberto Closas y Luis Vareta), «Yo soy casado, señorita» (con Juanito Navarro).

Entre sus apariciones destacan las famosas “Noches de fiesta” en el que dio vida a Rosita Cascalejo acompañada de Santiago Urrialde. Esta etapa interpretativa duró entre 1999 y 2004 durante todos los sábados y se hizo popular por su estridente voz aguda cuando se metía en el papel. Otros proyectos fueron “La sopa boba” en Antena 3 y otros espacios de entretenimiento.

Otras apariciones incluyen “Alfombra roja” (2015), “Noche en paz” (2012-2015), “Todo es posible en el bajo” (2012), “Reyes y estrellas” (2012), “Esta noche Juan Muñoz” (2011) y episódicas en “Cruz y Raya” y “Aquí no hay quién viva”.

Teatro

Llevaba mucho tiempo fuera de la interpretación. Su último trabajo en la pequeña pantalla fue en 2018 “Centro médico” en Televisión Española, aunque continuó con su pasión por el teatro y un año más tarde estrenó y protagonizó “Bellas y bestias” con la producción de Jorge Javier Vázquez. Su trayectoria teatral comenzó muy joven, desde los 17 años y trabajó a las órdenes de directores tan importantes como Juan José Alonso Millán con «Annie», Mariano Torralba, Ángel F. Montesinos o Carlos Ballesteros con «El jardín de nuestra infancia».

También en la compañía de Pepe Rubio «El visón volador» o «¿Dónde están mis pantalones?», en la compañía de Pedro Osinaga «Una sopera llena de risas», «Demasiado para una noche», «¿Quién engaña a quién?» y «¿Qué hago con mi mujer?», y en la compañía de Quique Camoiras, en la que estuvo cuatro años, con las obras de teatro: «El tonto es un sabio», «Don Armando Gresca», «El hombre de rojo» (bajo la dirección de Adrián Ortega) y «¡Qué solo me dejas!».

La actriz junto a sus compañeras de reparto en "Centro médico" FOTO: Web silviagambino.es

Quizá los sketches de “Matrimoniadas”, donde compartía escenario con Marisa Porcel, Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda, fue lo que le consiguió más afecto del público y consiguió que se convirtiese en obra teatral. También destacar sus pocas apariciones en películas como “Torrente 3: el protector”, “La noche del ejecutor” de 1992, «Truhanes» junto a Arturo Fernández y Paco Rabal,»El Kamikaze» o «Muerte en el museo de cera» a las órdenes de Paul Nashy, en «Yo soy esa» de Isabel Pantoja, y “Ekipo Ja”, aunque su debut en el cine patrio fue de la mano de Mariano Ozores en “Todos al suelo”.

Despedida

Alberto Closas, su ex marido, ha sido el que ha confirmado su muerte a través de Instagram, donde ha querido lanzarle un sentido homenaje: “Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos ‘Rosita’. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos Ciao”.

Al mensaje ha contestado José Manuel Parada, que asegura que “estoy desolado” y añade que desconocía que estuviera enferma. La describe como “adorable y una de las mejores historiestas que teníamos”.

También se ha querido despedir Malena Gracia: “Ayer por la noche , me comunicaron el fallecimiento de mi amiga y compañera #silviagambino te voy a echar de menos tus risas y ocurrencias en el escenario D.E.P amiga”