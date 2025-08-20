Mediaset suma otra pieza del puzzle a 'Supervivientes All Stars' y anuncia a la madre de Adara Molinero

Mediaset ha pisado el acelerador y, ante el inminente estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Star' el próximo 4 de septiembre, según adelantó Poco Pasa TV; está anunciando cada día una nueva pieza del puzzle que conformará la próxima temporada del reality.

A Jessica Bueno, primera participante confirmada, se han unido Gloria Camila e Iván González, en lo que supondrá un reencuentro cargado de tensión entre ambos tras coincidir en Honduras en la edición de 2017.

Con los primeros tres nombres desvelados y una lista que se filtró hace una semana y que hasta ahora no ha fallado, Telecinco ha vuelto a subir la expectación en torno a las próximas entregas con el anuncio oficial de Elena Rodríguez.

La madre de Adara Molinero, de la que en las últimas horas se ha hablado de una posible participación junto a su progenitora, volverá a embarcarse hasta los Cayos Cochinos tras su paso en 2020. Esta vez lo hará "cargada de energía, experiencia y ganas" para cumplir su objetivo, que no es otro que alzarse con la victoria.

"Sea quien sea mi rival, no importa, en las pruebas voy a darlo todo y nada, con ganas de ganar y llegar hasta la final", han sido las primeras palabras de la exconcursante de 'GH Dúo' en el vídeo promocional que ha compartido la cadena de televisión.

Aunque su celebridad se debe a Adara, dio su salto al convertirse en la defensora de su hija en 'Gran Hermano 17', muchos la recuerdan por ganar 'Gran Hermano VIP 7'. Además, en 2020 fue la gran sorpresa de 'Supervivientes', aunque fue expulsada poco antes de la final, una espinita que tiene clavada y pretende quitarse en la nueva edición.

Resto de concursantes

La cadena con sede en Fuencarral seguirá revelando los nombres del resto de concursantes en los próximos días y, según la lista que desveló la revista '¡Hola!', completarán el cartel: Tony Spina, Noel Bayarri, Carlos Alba, Alejandro Albalá, Kike Calleja, Rubén Torres, Fani Carbajo, Sonia Monroy y Miriam Pérez.

A estos nombres se ha sumado en las últimas horas el de Adara Molinero, que según Poco Pasa TV es la última incorporación in extremis, lo que propiciará otro gran atractivo para los seguidores del programa que presentará Laura Madrueño desde las islas "Armonía" y "Caos".

La segunda temporada de 'Supervivientes All Stars' se presentará en el FesTVal de Vitoria, que se celebra del 1 al 6 de septiembre y donde no faltarán las sorpresas. Allí, estarán presentes un grupo de conocidos exconcursantes de anteriores entregas de 'Supervivientes' para dar las claves de esta segunda edición del formato.