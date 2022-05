Los desastres virales de la historia de Eurovisión

La trayectoria de Eurovisión ha permitido a los eurofans recordar en su memoria algunos de los momentos inolvidables de las actuaciones, y no por su perfección, más bien por todo lo contrario. Errores garrafales que han marcado la canción, pequeños detalles pasados por alto, espontáneos... ¿Qué país sufrirá un momento ‘tierra trágame’ este 2022?

España no se queda atrás, y desde su estreno en el festival en 1961, las actuaciones nos han dejado momentos para recordar.

Errores técnicos

Error de playback de las Azúcar Moreno con Bandido que les llevo a comenzar de nuevo la actuación y quedar en quinta posición en Eurovisión 1990.

Entrada de espontáneos

La representante de Ucrania en el 2017, Jamala, sufrió la entrada de un espontáneo con la bandera de Australia atada a la espalda y enseñando su trasero al público, una imagen captada por las cámaras. Y un año más tarde, mientras actuaba la representante del Reino Unido SuRie con su tema ‘Storm’, el intruso le robó el micrófono y la actuación volvió a empezar

El representante de España, Daniel Diges supo mantenerse como un profesional con “Algo pequeñito” en 2010 tras la entrada en el cuerpo de baile de un espontáneo que rápidamente fue retirado del escenario.

Votaciones y reparto de puntos: confusiones y problemas de traducción

Eurovisión 2019 dio paso al humor tras la derrota de nuestro país debido al error de la presentadora Nieves Álvarez al transmitir los votos desde España pero la traducción al inglés del saludo se complicó en el directo “Buenas noches, Tel Aviv. Good evening, Europe from de, from Granada of la Alhambra”.

Los presentadores de otros países también han tenido errores garrafales durante su votación, cuando Azerbajian votó a Irlanda con 10 puntos sin estar concursando “Ireland is not in the final azerbaijan, i’m so sorry”.