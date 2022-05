AMC BREAK estrena en exclusiva ‘Serena Williams, la gran polémica’, sobre la controvertida final femenina del US Open 2018

El viernes 20 de mayo, a las 22:15h, el canal de televisión AMC BREAK, producido por AMC Networks International Southern Europe, estrena en exclusiva en España ‘Serena Williams, la gran polémica’. El documental de la prestigiosa cadena estadounidense ESPN profundiza, de la mano del tres veces ganador del Premio Pulitzer Don Van Natta Jr., en una de las finales de Grand Slam más controvertidas en la historia del tenis femenino.

En septiembre de 2018 tuvo lugar el encuentro del Abierto de Estados Unidos que enfrentó a la estrella del tenis Serena Williams, 23 veces campeona individual de Grand Slam, contra la tenista japonesa Naomi Osaka. El partido tuvo una gran repercusión debido a la derrota de Serena y, sobre todo, al desencuentro entre la estadounidense y Carlos Ramos, árbitro del partido.

Naomi Osaka junto a Serena Williams FOTO: AMC AMC

Al principio del segundo set, Carlos Ramos advirtió a Serena por ‘coaching’ (recibir instrucciones de su entrenador), acusación que la tenista no compartía. Más tarde, y viendo que la nipona se acercaba a la victoria, Williams rompió su propia raqueta, hecho por el que volvió a ser amonestada con un punto. Tras la segunda penalización, la ex número uno se volvió contra el colegiado dirigiéndole graves acusaciones: “eres un mentiroso, di lo siento y no me hables porque también eres un ladrón, me has robado un punto”. Carlos Ramos decidió castigar con un juego de sanción esta recriminación a lo que ella respondió: “muchos hombres dicen cosas a los jueces y no pasa nada. ¿Me va a quitar el juego por ser una mujer?”.

Finalmente, la menor de las hermanas Williams fue derrotada, convirtiéndose así Naomi en la primera tenista japonesa de la historia en alzarse con un Grand Slam. Este documental investiga la polémica e intenta resolver las incógnitas que se hace el gran público. ¿Tienen algún fundamento las protestas de Serena Williams y sus acusaciones de machismo a Carlos Ramos?, ¿o fue capaz una deportista de su talla de perder los estribos al verse superada por su oponente?