Cuando la vuelta al mundo duraba más de 80 días

Con un evento por todo lo alto, con la presencia del Rey Felipe VI y el Alcalde de Madrid, «atracaba» en Madrid la nueva producción española de Amazon Prime Video. «Sin límites», estrenada hoy, narra la gesta de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en su odisea por dar la vuelta al mundo y abrir una nueva ruta de las especias.

Además del croma 360, la recreación de una de las cinco naves que participaron en aquella expedición es el gran protagonista de esta producción. El propio Rodrigo Santoro, que da vida a Magallanes, reconoce que «lo primero que hice al subir al barco fue ensayar la escena de Titanic», dice entre risas. Álvaro Morte, como Elcano, también admite que «para mí fue como estar dentro del barco pirata de juguete que tuve de pequeño». Estos dos líderes del elenco son dos actores consagrados con proyectos como «300», «Focus» y «Love Actually» (Rodrigo Santoro) o «La Casa de papel» y «El Embarcadero» en el caso de Álvaro Morte, reconocido mundialmente como «El Profesor».

Como ya contó en su visita a «El Hormiguero 3.0», a pesar de su amplia experiencia en Hollywood, Santoro no siente que ese sea su sitio para afincarse. «Tengo demasiado arraigo a mi tierra (Brasil) y mi mayor debilidad es poder interpretar en portugués», algo que también hace en esta serie de seis capítulos. «Aunque he tenido que practicar el acento peninsular», aclara Rodrigo. Magallanes era el único luso de una expedición financiada por la Corona Española, en una época en la que Portugal y España rivalizaban por hacerse con el control del comercio de las especias en el viejo continente. Rodrigo confirma que más allá de la mil y una penurias que sufrieron estos más de doscientos tripulantes (de los cuales sobrevivieron menos de dos decenas), Magallanes tuvo además que lidiar con la amenaza de poder ser traicionado en cualquier momento.

La gran apuesta tecnológica de Amazon hace que no se eche en falta un rodaje a pleno mar abierto, y los actores tampoco. Álvaro Morte desvela que «a pesar de haber rodado ‘Sin Límites’ o ‘El Embarcadero’, no soy muy de mar. Me da respeto». Como la mayoría de actores, ambos se han curtido sobre las tablas de los teatros, pero Santoro también sobre las de las calles de Brasil. «Allí, mientras estudiaba Periodismo, empecé a hacer teatro en la calle. Es algo muy típico y no hay mejor escuela». Álvaro también reconoce que el teatro te dota de lenguaje y técnicas para interpretar mejor a personajes históricos, pero asegura que siempre se toma algunas licencias: «No quería que mi «Elcano» se pareciese a ninguno otro interpretado antes». Así, su aventurero tendrá rasgos como la generosidad o su entrega absoluta a la tripulación de la nave, aunque necesariamente no estén literalmente atestiguados por los libros de Historia.

En seis entregas de 40 minutos se sintetizan los tres años que duró la expedición. La producción se ambienta en la Corte española de esa época y también en las comunidades indígenas. Así, aparecen reflejados personajes históricos como monarcas o capitanes. La serie también rinde tributo a quien hizo posible que medio milenio después queden aún registradas las hazañas de esta tripulación, quien recogió por escrito el cuaderno de bitácora que confirmó que la tierra es redonda.

La fe también aparece personificada en el personaje de Pepón Nieto, que interpreta al sacerdote que acompañará a la expedición a aquellos territorios a donde aún no ha llegado el cristianismo. Territorios sobre los que dominan las leyendas y mitos sobre demonios y maldiciones.

Pero el mayor peligro que tuvieron que afrontar estos aventureros fue la incertidumbre, el pánico a que los cálculos de Magallanes fueran erróneos y aquel estrecho prometido no existiera en realidad. Todo su sacrificio y separarse de su mujer y del hijo que esperaban habría sido en vano.

La serie, producida por Mono Films y Kilima Media cuenta con la dirección de Simon West, entre cuya trayectoria destacan sus trabajos en «Tomb Raider» o «Los Mercenarios 2». Por si fuera poco, el rodaje también se desplazó a República Dominicana para grabar algunos exteriores.