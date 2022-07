César Millán, el encantador de perros, regresa a la televisión

César Millán conocido como “el encantador de perros”, retornará este viernes a la programación de National Geographic con una segunda serie de 12 episodios titulada “Mejor humano, mejor perro”.

Millán, de 52 años y oriundo de Culiacán (México), alcanzó fama nacional e internacional con su programa televisado desde 2004 a 2012 “El encantador de perros”. Tres veces nominado para premios Emmy por series de televisión transmitidas en más de 120 países, Millán, quien llegó de forma ilegal a Estados Unidos en 1990, es autor de libros y videos muy populares en los que demuestra sus métodos para el entrenamiento de caninos.

La nueva temporada de 12 episodios recoge casos nuevos en el famoso rancho para perros de César en California, el Dog Psychology Center, “donde los caninos llegan con sus problemas y se marchan con su mejor comportamiento”, según un comunicado. En el episodio que inaugura la temporada, titulado “El mejor amigo guardaespalda”, Millán ayuda al dueño de “Simba”, un ridgeback rhodesiano con comportamiento sobreprotector que lo torna hostil a todos lo que se aproximen a su amo. En el mismo episodio, Millán socorre a la dueña de “Otto”, un mini schnauzer ansioso y confundido.

El también coautor de los libros “El camino de César”, “Sé el líder de la manada” y “Un miembro de la familia”, desarrolló más de nueve programas relacionados con los perros entre 2004 y 2016. Aunque en 2010 experimentó varias pérdidas que le llevaron a una depresión. Y es que ese año fallecía su perro pitbull Daddy, su madre, y su esposa le solicitó el divorcio. “Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar simplemente se fue... Es como si tu casa estuviera ardiendo y no pudieras hacer nada”, dijo en 2018.

Ahora, feliz con su estilista Jahira Dar, está entregado al nuevo proyecto: “En esta serie abro las puertas de mi rancho para transformar a los perros y sus familias. Tengo una área donde podemos desarrollar todas las actividades y los humanos incluso pueden quedarse a descansar, porque quiero asegurarme que, cuando despierten, aprendan de forma correcta las fórmulas que deben aplicar con sus perros.”, dijo en una reciente entrevista.

Añadió además que “que vivan esta experiencia significa muchas cosas, como el hecho de que puedo sumergirlos en mi filosofía. Así puedo enseñarles a conectar y a encontrar esa relación que todos buscamos, que se basa en la confianza, el respeto y el amor. Imagina un mundo lleno de esos sentimientos, habría un mejor planeta y por eso yo digo que si hay un buen humano, habrá un buen perro”.