Una niña de 7 años arranca por error una moto en un plató de televisión

Hay una frase de Freddy Krueger que es elocuente al hablar de los más pequeños y sus trastadas y dice, con la entonación adecuada, “... estos niños...”. Se refiere a la imprevisibilidad de cómo se comportan ante determinadas situaciones, en este caso concretamente en un plató de televisión. La actriz Maria Fernanda Callejón acudió al programa “La noche del domingo” acompañada de su hija de siete años, Giovanna. En un momento la niña, siguiendo una gracia del presentador del espacio Mariano Iúdica, sube a una moto que estaba estacionada en plató y fingiendo conducirla sale disparada por el plató sin poder controlar el vehículo.

Lo que comenzó siendo una broma y un momento distendido, pudo acabar en tragedia. La actriz argentina María Fernanda Callejón, intérprete de películas y programas como “Sofacama” y “Peor es nada”, era la invitada del programa de variedades para hablar de su trabajo. La acompañaba su hija Giovanna de siete años que siguiendo la broma se sube a una moto que estaba encendida. Cuando la niña hace el gesto de acelerar se ve claramente el gesto de pánico de la pequeña cuando la moto sale disparada hacia las cámaras del programa.

Afortunadamente y gracias a parte del equipo del espacio la niña sale ilesa del percance. Para aparentar normalidad, presentador y madre bromean sobre el accidente: “¿Dónde aprendiste a conducir moto? ¿Conduces moto en casa? Me parece una genialidad”.

Momento televisivo y casi tragedia del día pic.twitter.com/MLaqj6xPGj — Panqui (@panquimolina) July 18, 2022

Más tarde la actriz compartía la escena en su cuenta de Instagram en la que se puede apreciar que la niña está a salvo, y lo acompaña de palabras de alivio: “Gracias por todos los mensajes que me enviaron. ¡Somos muy bendecidas! ❤En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití ¿qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor encendido y por eso accedí a que subiera. Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovanna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto”.

En un programa de radio posterior, María Fernanda cuenta cómo “se me heló la sangre” cuando la moto sale hacia adelante sin control. La actriz explica que en redes sociales fue trending topic y que algunos críticos le echaron la culpa al presentador, pero “no quiero eximir a Mariano, porque ahí está él diciendo que está todo perfecto”. Reconoce que fue gracias al acróbata argentino Nazareno Motola y a cuatro operadores de cámara que sujetaron la moto y a la niña. Aún así el verdadero héroe fue el operador de la cámara más grande del estudio que la levantó a tiempo para proteger la integridad de la niña “que iba de cara hacía ella”.