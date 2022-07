El Gran Wyoming estrena «Usted está aquí»: más y mejor

Es una de las caras más reconocibles de laSexta gracias a los 22 años que lleva al frente de «El intermedio». Su tratamiento de la actualidad y sus experiencias vitales, han convertido al programa que presenta José Miguel Monzón, «El Gran Wyoming», en referente del humor sobre la actualidad, que acaba de conseguir romper el paradigma con el que diariamente despide el espacio producido por Globomedia: «Mañana más, pero no mejor, porque es imposible». Ha llegado ese día en el que, al menos, Wyoming dará más, e incluso mejor. Atresplayer Premium estrena hoy los dos primeros episodios de su nuevo programa original, «Usted está aquí», un formato en seis entregas, producido por Atresmedia TV en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), en el que Wyoming y el director y periodista David Trueba analizan la España de hoy y de ayer bajo la mirada única del presentador. Además, para potenciar su estreno, el primer episodio se podrá ver también en abierto en el prime time de laSexta hoy a las 21:30. Los temas a tratar son jugosos: patria, sexo, religión, política, bares y humor. «Carmen Aguilera, la directora de ‘’El Intermedio’', y yo solemos establecer diálogos sobre los hechos que vamos a abordar en el programa. Fue en una de estas conversaciones donde surgió ‘’Usted está aquí'’, como un formato donde recoger cómo veo yo el panorama social de España», confiesa Wyoming, que se encuentra en el formato como en casa, puesto que está dirigido por Eduardo García Eyo, coordinador de guion de «El Intermedio».

El nuevo formato está personalizado para que el también humorista exprese su opinión sobre la sociedad española: «Es mi visión personal. Por eso es un programa único, pues está centrado en mis opiniones y en las de nadie más». La otra punta de lanza, igual de importante en esta idea original, es David Trueba como una manera de «contar con alguien para compartir mis reflexiones. Y debería ser una persona con la que yo estuviera cómodo». Fue el propio Wyoming que sugirió su nombre, porque «Somos amigos desde hace tiempo», y «además de director de cine, escritor y guionista, David posee un nivel intelectual que me estimula mucho. Coincidimos en que Trueba iba a mejorar lo que yo dijera, porque me entiende, sabe lo que quiero contar». Así el director se convierte en maestro de ceremonias presentando temas y moderador de las conversaciones con y sin público, y es cómplice de las ocurrencias de su amigo y en ocasiones se rinde con la carcajada a sus ocurrencias. El programa sigue sumando cercanía con Wyoming saliendo a la calle para hablar con la gente y en localizaciones escogidas: «David y yo podríamos haber hablado en un plató en torno a una mesa, pero se decidió que nos moviéramos por diferentes espacios tan icónicos como el Teatro de la Abadía, la sala Galileo, el Museo Thyssen o el pueblo de Zahara de los Atunes en Cádiz. Esto me ayuda a hacer un recorrido por mis vivencias personales y mis recuerdos. Y aporta luminosidad y agilidad al programa». «Usted está aquí» se transforma así en «un programa atemporal, no está ceñido a ningún momento concreto y por eso es perfecto para que el espectador lo pueda ver cuando quiera accediendo al catálogo de la plataforma Atresplayer Premium».