La huella de Olivia Newton-John en Eurovisión en 1974

En la retina de los espectadores la figura de Olivia Newton-John está sobre todo vinculada al papel de Sandy en “Grease”, pero el pasado musical de la artista nacida en Australia y adoptada en Reino Unido abarca más, incluida su participación en el Festival de Eurovisión en 1974.

►Muere Olivia Newton-John

La joven Olivia formó un grupo a los 14 años con varios compañeros de clase con los que tocaba por las cafeterías. Sus primeras intervenciones en programas de radio y televisión fue en “The Go!! Show”, donde conoció a la cantante Pat Carroll y a su futuro productor John Farrar, o “Sing Sing Sing”, en el que se proclamó ganadora recibiendo como premio un viaje al Reino Unido con 17 años.

Ese sería el principio de una carrera musical realizando actuaciones en pubs y bases militares, y publicó su primer single “Till you say you’ll be mine”, que no funcionó y a punto estuvo de frustrar sus planes de medrar en Reino Unido y volverse a su casa de Australia. Pero gracias a Pat Carroll, con la que formó el dúo Pat & Olivia, su carrera despegó en las discotecas de toda Europa.

Su siguiente grupo musical se llamó Toomorrow con el que grabó una película de ciencia ficción musical y su correspondiente BSO, pero el proyecto también fracasó y se separaron rápidamente. Fichada por la discográfica Festival, en 1971 llegó su primer álbum en solitario: “If not for you”. El single de presentación de título homónimo, escrito por Bob Dylan e interpretado previamente por el ‘Beatle’ George Harrison, fue su primer éxito internacional.

Más tarde llegaría “Banks of Ohio”, con el que alcanzó el número 1 de la lista de ventas australiana y reafirmó su popularidad en la británica. Cliff Richard la seleccionó para colaborar en su programa “It’s Cliff Richard” y actuó con él en el telefilm “The Case”, y de telonera en su gira internacional. Este exitoso debut la llevó a ser elegida como la «Mejor Cantante Femenina» del Reino Unido por la revista Record Mirror dos años consecutivos.

En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Interpretó el tema «Long Live Love» y quedó en la 4.ª posición resultando como ganadores los suecos ABBA (con «Waterloo») y en segunda posición Gigliola Cinquetti. El tema fue elegido en una gala televisada entre seis propuestas. “Long live love”, compuesto por Valerie Avon y Harold Spiro, fue el favorito de la audiencia con 27.387 votos por correo postal, frente a su favorito “Angel eye”s (18.018). Su actuación como anfitriona en Brighton, acompañada por las coristas de Sandie Shaw en 1967, Lady Birds, alcanzó la cuarta posición con 14 puntos procedentes de Yugoslavia (4), Italia (3), Alemania (2) y Bélgica, Finlandia, Grecia, Irlanda y Suiza (1). Olivia confesó posteriormente que «nunca me gustó la canción que tuve que cantar».

Después de representar al Reino Unido en Eurovisión, se convirtió en una estrella del country en Estados Unidos, batió todos los récords de taquilla y ventas en “Grease”, se transformó en un icono pop con “Physical” y fue pionera en la publicación de videoclips. A lo largo de su carrera ha ganado prestigiosos premios como los Grammy, ha sido nominada a los Óscar, los Globos de Oro y a los Emmy y ha recibido la Medalla de la Orden del Imperio Británico por parte de Isabel II. Olivia sufrió un cáncer de mama en 1992 que marcaría su carrera posterior