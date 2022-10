La transformación de Hovik, del niño al «bicho interno» en «The Head»

Durante los últimos compases del pasado verano LA RAZÓN pudo asistir al rodaje de la segunda temporada de «The Head», la serie internacional de Mediapro que ha juntado un elenco de más de una decena de nacionalidades distintas. Entre este multicultural reparto se encuentran los actores Hovik Keuchkerian y Enrique Arce, quienes antes coincidieron en «La Casa de Papel». Aunque parezca que a Enrique le haya cambiado la vida el personaje de Arturito, todo es fruto de años dedicados a la interpretación y una educación basada en los idiomas. Su inglés es perfecto: «Desde los 9 años me iba a Dublín con una familia local para practicar inglés. Y más de mayor estudié en Estados Unidos y en Londres». «Si no supiese inglés sería para matarle», apunta de broma Hovik. Ambos, hermanos en la ficción, completan una pareja fantástica, a lo Bud Spencer y Terence Hill. Durante el rodaje Hovik llegó a pesar 147 kilos, más del doble que Arce (71).

La transformación física

El proceso de transformación física al que se ha sometido Hovik para este papel casi no tiene precedentes, salvo casos como el de Robert de Niro en «Toro Salvaje». Así lo cuenta el propio Hovik: «Cuando me propusieron este papel yo estaba en pleno proceso de recuperación. Había perdido más de 30 kilos y había dejado de fumar y beber», como contó en «El Hormiguero». Pero Jorge Dorado, director de «The Head» «necesitaba un auténtico animal que hiciera de niño de cinco años».

El exboxeador reconoce que el personaje de Charlie ha sido un reto en todos los sentidos: «La transformación física es casi lo de menos, eso acaba siendo dos más dos. Lo más complicado fue encontrar al niño en un cuerpo tan grande». Tanto Jorge como Hovik han reconocido que durante el rodaje vivieron una pequeña crisis, porque el personaje no funcionaba: «Charlie estaba a medio camino entre convertirse en un personaje mítico o en algo que diese vergüenza ajena», recuerda su actor. Pero de la crisis acabó surgiendo la magia de Charlie.

Otro de los grandes desafíos de este rodaje, más allá de que se desarrollara en un carguero en alta mar, han sido los idiomas. Para Enrique Arce interpretar al mismo personaje en dos idiomas distintos no ha sido nada fácil. «Al principio me salían dos personajes distintos. Tuve que ensayar mucho para conseguir los mismos matices en las dos lenguas», cuenta. A veces incluso ser bilingüe puede suponer un obstáculo, como en algunos castings: «En las pruebas a veces me piden que no fuerce el acento americano y que hable con mi acento latino, sin saber que yo hablo inglés casi nativo», comparte como anécdota Arce.

Para Hovik, el personaje de Charlie encierra una curiosa dualidad: «Creo que tiene algo de mí. Los dos tenemos esa parte infantil, pero a veces ante una injusticia sacamos ‘el bicho’ que tenemos dentro, aunque yo cada vez lo controlo más». «A mí una vez me pasó algo parecido, hice de un personaje pedante y se me acabó quedando algo de él», añade de broma Enrique. Ambos se han pasado todo el rodaje así, completándose las frases y buscándose las cosquillas, como cualquier pareja cómica que sin tener por qué encajar, lo hacen a la perfección.

La segunda temporada de «The Head» volverá a tener como escenario principal un lugar aislado e inaccesible, en esta ocasión un enorme carguero que navega en mitad del océano con una misión científica. Retomará la confrontación entre el bien y el mal que ya marcó el argumento de la primera entrega de la serie, protagonizada, en cambio, por el español Álvaro Morte, también de la hornada de talento de «La Casa de Papel».