Tenso encuentro entre Mariló Montero y Jorge Javier Vázquez

Mariló Montero, que es nueva compañera de Mediaset, acudió al Deluxe con Jorge Javier Vázquez. En cambio, a pesar de que ambos comunicadores están en la misma casa hubo un momento en el que se tensó la conversación. El tema venía del pasado. Cuando Jorge Javier sacó la etapa televisiva de Jesús Hermida catalogándola de “muy dura”. “Había menos televisiones y os veía muchísima más gente. Y recuerdo algunas entrevistas en las que los profesionales hablaban de la televisión como si fuera un santuario. Es un trabajo como cualquier otro, pero fue una época muy complicada marcada por la exigencia”, relataba el presentador.

“Jesús Hermida era un genio, pero creo que también era una persona dura”, apuntó Jorge Javier, antes de que Mariló Montero saltara: “No quiero empezar adjetivando a Jesús Hermida con calificativos que podrían asociarse a que era desagradable trabajar con él”.

A pesar de que Jorge Javier se defendió diciendo que é no había usado la palabra “desagradable”, siguió Montero: “Era un hombre que sabía muy bien lo que era la televisión, que trajo un formato americano y se rodeó de mujeres por todos lados. Tenía muy buen criterio y tomó muy buenas decisiones”.

Jorge Javier insistió: “Si hiciéramos un trabajo de vídeo se ve que la gente que trabajaba a su lado estaba tensión. Entiendo a Hermida porque era un genio y quería que todo rodara a la perfección”.

Mariló Montero no dudó ni un momento en recalcar su postura: “Yo también he estado en tensión con otros directores y directoras. No me gusta que se asocie el miedo con la dirección de Hermida. Recuerdo de él una dirección firme, clara y exitosa de la que estoy muy orgullosa”.