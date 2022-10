Movistar Plus+

Novedades de noviembre en Movistar Plus+

El mes de noviembre viene cargado de estrenos en la plataforma de Movistar Plus+. Las piezas incluyen series documentales, nuevos programas, ficciones internacionales y grandes estrenos de cine.

‘Ummo’.

Ummo FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Aluche. 1966. Una luz blanca irrumpe en el cielo del sur de Madrid y un hombre, José Luis Jordán Peña, es testigo de uno de los avistamientos de ovnis con mayor difusión mediática en España. Así arranca ‘Ummo’, la nueva producción original de no ficción Movistar Plus+ en colaboración con LaCima Entertainment, que analiza el mayor caso de ovnis de nuestro país.Esta serie documental de tres episodios explica qué fue UMMO, la repercusión que tuvo en medios de comunicación nacionales e internacionales desde los años 60 y sus consecuencias hasta hoy. Una historia en la que, además de platillos volantes se mezclaron, nazis, sectas, hipnotistas y experimentos de control social. Un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura pop, medios de comunicación e historia de la televisión. Estreno el 14 de noviembre, completa bajo demanda.

’¿Qué (diablos) es España?’

'¿Qué (diablos) es España?' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

En su último programa, Iñaki Gabilondo propone una profunda reflexión sobre nuestro país a través de un mosaico de pensamientos y testimonios diferentes como los del escritor Antonio Muñoz Molina, el cómico David Broncano, el chef José Andrés, la política Cayetana Álvarez de Toledo o la cineasta Isabel Coixet, entre otros. Un diálogo abierto, analítico y sin prejuicios que repasa nuestra historia, pero mirando hacia el futuro. Un recorrido en el que revisitamos momentos y lugares claves de nuestra biografía como país. Estreno el 2 de noviembre.

’Buen trabajo’

Buen trabajo FOTO: Cortesía Movistar Plus+

¿Cuánto tiempo de nuestras vidas dedicamos al trabajo? De media, trabajamos unos 45 años, a razón de unas 40 horas semanales. Si pusiéramos todas esas horas seguidas, serían más de 12 años trabajando sin parar, día y noche. Trabajamos porque nos pagan. Pero no siempre es el único motivo. Y si el trabajo es a lo que “nos dedicamos”, es normal que intentemos, además, que nos aporte algo. Que trabajemos por otros motivos. Que elijamos hacer lo que hacemos. En ‘Buen trabajo’, Candela Peña, Marcos Grison y Antonio Resines intentarán averiguar, con cada trabajador que visiten, qué otras razones los mueven -más allá de subsistir- a seguir dedicándose a sus trabajos. Estreno el 8 de noviembre. Cada martes un nuevo programa.

’Caza al culpable’.

Caza La culpable FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Miniserie de ocho episodios perfecta para maratón. James Nesbitt (‘The Missing’, ‘Bloodlands’) interpreta a un veterano detective que investigará la extraña muerte de su hija. En cada episodio, Frater pondrá contra las cuerdas a uno de los sospechosos en una intensa batalla dialéctica. Completan el reparto, entre otros, grandes actores británicos como Joely Richardson (‘The Sandman’), Sam Heughan (‘Outlander’) y Richard E. Grant (‘Loki’). Estreno el 10 de noviembre, completa bajo demanda.

Moonshine’ T2

Moonshine' T2 FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Vuelve la irreverente comedia canadiense creada y dirigida por Sheri Elwood (‘Lucifer’, ‘Whiskey Cavalier’, ‘Call me Fitz’). Tras dejar de lado las rivalidades entre los hermanos para salvar al resort del cierre, los Finley-Cullen se enfrentarán entre otros problemillas a impuestos con los que no contaban. Pero imaginación no les faltará para seguir con el ánimo por las nubes, con un evento Lobsterpalooza (con la langosta como protagonista), un divertido bingo o una alocada fiesta de despedida en la playa. Estreno el 18 de noviembre. Cada viernes un nuevo episodio.

‘L: Generación Q’ T3.

'L: Generación Q FOTO: Cortesía Movistar Plus+

La nueva entrega está repleta de sorpresas asombrosas y estrellas invitadas, incluidas las cantantes Kehlani y Fletcher, Margaret Cho, Joanna Cassidy y Joey Lauren Adams. La tercera temporada comienza justo en el suspense que dejó la entrega anterior. Sus personajes intentarán lidiar con sus secretos, reparar viejas cicatrices y dar cabida a nuevas llamas en su búsqueda de “esa persona”. Estreno el 23 de noviembre. Cada miércoles un nuevo episodio.

El hombre del norte’

El hombre del norte FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Una comedia de la Stasi’

Una comedia de la Stasi FOTO: Cortesía Movistar Plus+

¿Una comedia sobre el servicio secreto de la RDA? Sí, una comedia sobre el servicio secreto de la RDA. Situaciones absurdas, enredos y una bonita historia de amor son las claves de esta cinta basada en hechos reales. Berlín, 2022. La familia de Ludger le ha preparado una sorpresa por su cumpleaños: su expediente como policía de la Stasi (servicio secreto de la RDA), en el que encuentran información comprometida…Un filme divertidísimo que demuestra la poca sofisticación del servicio secreto de la RDA a través de la historia de Ludger, quien, de joven, en la década de 1970, se infiltró en ambientes juveniles simpatizantes de Occidente. La vida bohemia, la libertad y la desinhibición que le ofrecen estas comunidades hacen que el joven se acabe olvidando de su cometido.Estreno el 8 de noviembre.

’Spector’

Spector FOTO: Cortesía Movistar Plus+

La madrugada del 3 de febrero de 2003, la actriz Lana Clarkson aparece asesinada en la mansión del productor musical Phil Spector. Dos días después de su estreno en Estados Unidos (Showtime) llega este true crime de cuatro episodios que recorre la historia del productor musical más importante de todos los tiempos y su caída a los infiernos. ‘Spector’ nos sumerge de lleno en esa fatídica noche y en lo que vino después: cómo se desenvolvió el caso y el circo mediático que rodeó a uno de los asesinatos más famosos de la historia. Phil Spector fue el genio que estuvo detrás de álbumes como ‘Let it Be’ (The Beatles), ‘Imagine’ (John Lennon) o de temas como ‘River Deep – Mountain High’ (Ike & Tina Turner), pero ahora descubriremos realmente quién fue.Estreno el 6 de noviembre. Cada domingo un nuevo episodio.