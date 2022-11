Berto se pasa al terror con «El otro lado»

Berto Romero se inicia en el género de terror con ‘El otro lado’, una nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Berto Romero es creador, guionista y protagonista de esta producción que actualmente se está rodando en Barcelona y que se estrenará en 2023 en Movistar Plus+.

Berto ha compartido las primeras impresiones del rodaje de ‘El otro lado’, una serie de terror, pero en la que la comedia también encuentra su sitio de manera muy natural: «Desde la génesis del proyecto, ‘El otro lado’ es una serie que está intentando encontrar un equilibrio muy particular entre la comedia y el terror. Este equilibrio entre los dos géneros es muy determinado, con un tono también muy concreto. A la vez, creemos que la forma en la que estamos enfocando el proyecto no está muy vista».

“‘El otro lado’ es una historia de fantasmas que empezamos a escribir en 2020 y que sigue la tradición clásica de este tipo de relatos adaptados al filtro de nuestro equipo. Repetimos equipo de escritura de ‘Mira lo que has hecho’: Rafel Barceló, Enric Pardo y yo mismo”, aclara el propio Berto sobre su segundo proyecto personal.

Las huellas de su debut como creador siguen estando muy presentes en este segunbdo trabajo de Berto. ”En cuanto a la comedia, seguimos la línea que descubrimos en ‘Mira lo que has hecho’, no forzada y muy naturalista, dejando que los personajes generen esa comedia por el choque entre ellos. Con el terror, estamos haciendo lo mismo que en su día hicimos con el drama en ‘Mira lo que has hecho’, tratarlo de la forma más sincera posible. Aunque este género tiene otras claves y una puesta en escena más cuidada”.

Un reto para Berto Romero

Para el creador y protagonista de la serie, ‘El otro lado’ es “un reto en todos los sentidos”. “Esta serie técnicamente es mucho más compleja de lo que fue ‘Mira lo que has hecho’, contamos con dos directores (Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro) para hacer un formato similar: seis episodios de unos treinta minutos de duración”. “La comedia y el terror a priori casan bien porque producen reacciones espontáneas, la risa y el susto producen espasmos y me pareció que había algo interesante en la hibridación de estos dos géneros. No es algo que haya inventado yo, pero me interesaba llevarlo un poco más allá e intentar que convivieran mucho más. Dar un paso más con dos emociones más radicales”, ha concluido.