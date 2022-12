¿Dónde y a qué hora ver la final de Eurovisión Junior?

Todo está listo ya en Ereván (Armenia) para acoger Eurovisión Junior 2022, que celebra su 20ª edición. Dieciséis países competirán en el certamen juvenil para conseguir el mini-micrófono de cristal, entre ellos España con Carlos Higes, que saldrá al escenario en la 11ª posición, entre Macedonia del Norte y Reino Unido, para poner al público a bailar con ‘Señorita’. Se podrá seguir en directo en La 1, RTVE Play y Canal Internacional, a partir de las 16:00 horas.

Neón, fiesta y diversión en el escenario de Ereván

Carlos Higes saldrá al escenario a defender ‘Señorita’, propuesta latina y bailable compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down que promete hacer bailar a toda Europa al ritmo de su viral ‘Señorita-challengue’.

Con una puesta en escena moderna y llena de neones verdes, magentas y azules, Carlos estará acompañado en el escenario por cuatro bailarines -Mauro, Felipe, Juan Diego y Adrián- todos vestidos de blanco siguiendo el concepto boyband.

Catorce cámaras y alrededor de 70 planos, que combinan transiciones muy rápidas en algunas partes, con otras más lentas en el puente para captar las emociones de Carlos, definen la realización española, que incluye efectos de pantalla dividida y seis bailarines animados que se unirán a Carlos y los bailarines en el escenario como superposiciones.

El encanto personal de Carlos y su sonrisa serán muy importantes para lograr un equilibrio entre la asombrosa coreografía y los planos generales que mostrarán al público del recinto del Karen Demirchyan unirse a ellos en los tres minutos de fiesta.

La austriaca Marie-Sophie Kreisll ha sido la encargada de la puesta en escena, que cuenta con la coreografía de Vicky Gómez. Natalia Calderón es la coach vocal de Carlos, mientras que el vestuario ha sido elegido por el figurinista de RTVE Raúl Amor.

#YoVotoACarlos

En la edición junior los espectadores de cada país pueden votar -gratis y online- por su propia candidatura en la web oficial jesc.tv. Las votaciones están abiertas desde el viernes 9, a las 20:00 horas, en la web oficial del festival, y se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 11, a las 16:00 horas. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.

Programación especial en RTVE

RTVE Play ofrecerá este domingo, a partir de las 15:00 horas, un ‘Eurodramas’ especial de Eurovisión Junior con Inés Hernand y Fede Arias, que contará entre sus invitados con Melani y Levi Díaz, y realizará conexiones con Ereván para conocer la última hora. También participarán Peter Princesa Arcoiris, Roberta Fauteck, Conrado Centenera y Mikeltube.

Además, web de RTVE de Eurovisión realizará un minuto a minuto de la gala; irá subiendo las actuaciones de los 16 participantes; crónica detallada de la actuación de Carlos y otra del resultado final con el ganador/a de Eurovisión Junior 2022.

En redes sociales de RTVE -@eurovision_tve en Twitter, @eurovisiontve en Instagram, @eurovision en Facebook y @eurovision tve en TikTok-, los usuarios podrán seguir minuto a minuto todo lo que suceda en el backstage poco antes de que Carlos Higes cumpla su sueño: sensaciones, emociones… de nuestro representante y sus bailarines antes de subirse al escenario, así como el resto de sus compañeros. Además, podrán encontrar las actuaciones y ver la primera reacción de Carlos tras la gala.

Eurovisión Junior 2022: ‘Spin the magic’

Dieciséis países participarán en Eurovisión Junior 222 con el lema ‘Gira la magia’. ‘La Festa’ de Países Bajos abrirá la gala. A continuación, Laura con ‘To the moon’ (Polonia); David Charlin ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con ‘Diamonds in the skies’ (Malta); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Carlos Higes con ‘Señorita’ (España); Freya Skye con ‘Lose My Head’ (Reino Unido); Nicolas Alves con ‘Anos 70′ (Portugal); Katarina Savić con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); y cerrará el show Ucrania con Zlata Dziunka y ‘Nezlamna (Unbreakable)’.

Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019) serán los encargados de presentar la 20ª edición de Eurovisión Junior, que incluirá un homenaje a los ganadores de toda la historia del certamen, y las actuaciones de Malena, ganadora del año pasado del junior, y Rosa Linn, representante armenia en Eurovisión 2022.