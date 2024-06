Alessandro Lequio se enfada con Pepe del Real: “¿Me vas a hablar tú a mí de dramas?”

El martes, durante el segmento Club Social del programa "Vamos a ver", se vivió un momento de gran incomodidad. Carmen Borrego, presente en el programa, fue el centro de atención al discutirse las recientes tensiones en la familia Campos. Los temas principales incluyeron el embarazo de Alejandra Rubio, anunciado por su madre Terelu Campos en una exclusiva con "De viernes", y la tensa relación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Mientras Carmen Borrego afirmaba haber "tocado fondo", surgieron opiniones divergentes sobre la gravedad de la situación.

El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es visto por algunos, como Terelu Campos, como una oportunidad para la reconciliación familiar. Terelu espera que el nacimiento de su nieto sirva para acercar a Carmen Borrego y José María Almoguera, cuya relación está en un punto muy distante. Pepe del Real ve esto como un drama significativo entre madre e hijo, aunque Alessandro Lequio considera que existen problemas mucho más graves.

La tensión aumentó cuando Pepe del Real interrumpió a Alessandro Lequio, quien intentaba minimizar el conflicto entre Borrego y Almoguera. Alessandro respondió molesto, señalando que algunos dramas son irreparables, aludiendo a la muerte de su hijo, Aless Lequio, a causa del cáncer. Carmen Borrego intentó suavizar el ambiente, apoyando a Alessandroy destacando su propio esfuerzo por manejar la situación con madurez, agradeciendo especialmente a su esposo por su apoyo constante.

El conde, optando por no intensificar la discusión, permaneció en silencio mientras otros continuaban debatiendo sobre el conflicto familiar. No obstante, su desaprobación hacia la calificación de "drama en toda regla" por parte de Pepe del Real quedó clara. Aunque no mencionó explícitamente a su hijo fallecido, sus compañeros y la audiencia entendieron que su dolor personal estaba presente en su reacción.