Así será la vuelta al cole de las plataformas

Arranca la vuelta al cole, y lo mismo se aplica para las plataformas de streaming, que durante los cuatro meses que quedan lanzarán muchas de sus mejores apuestas para entretener a los espectadores. Desgranamos aquí los estrenos más importantes, que van del drama histórico a la ciencia ficción, pasando por el thriller, la animación y el mejor cine clásico, de 'atresplayer', 'Netflix', 'Apple TV+', 'Filmin', 'Prime Video', 'SkyShowtime', 'Cosmo', 'Disney+', 'AMC+' y 'AXN' para los próximos dos meses, y algunas novedades sin fecha aún en el calendario.

Para empezar, el mismísimo 1 de septiembre, 'Paramount Network' estrenará la temporada 18 de 'Los misterios de Murdoch' y para los amantes del buen cine, 'Cosmo On' emite 'Snatch: Cerdos y diamantes', la comedia criminal de Guy Ritchie que mezcla acción, enredos y humor negro. Apenas dos días más tarde, el 3 de septiembre llega la segunda parte de la segunda temporada de 'Miércoles' en 'Netflix', continuación de las aventuras de la familia Addams en la Academia Nevermore y que tuvo un comienzo bastante flojo.

El día 6 de septiembre llega a 'Filmin' 'Nina', un western contemporáneo protagonizado por Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti. El 7 de septiembre se estrena el capítulo final de la cuarta temporada de 'Sisi: Emperatriz de Austria', con la emperatriz regresando a sus raíces para encarar su pasado. El 8 de septiembre, doble novedad: 'Asesinatos en la montaña', un thriller de 2019 ambientado en un pueblo alpino aterriza en 'Cosmo', y 'The Walking Dead: Daryl Dixon' ('AMC+'), en su tercera temporada, que continúa las peripecias del solitario Daryl en un mundo infestado de zombis.

El 9 de septiembre destacará por el regreso de 'Solo asesinatos en el edificio', que lanza la quinta temporada en 'Disney+' de esta comedia de misterio protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, que se enfrentan a un nuevo caso que requiere de su peculiar forma de trabajar. El 14 de septiembre, 'atresplayer' estrena 'Mar Afuera', adaptación del éxito italiano 'Mare Fuori', ambientada en un centro de internamiento juvenil con temas de amor, maternidad y segundas oportunidades. Protagonizada por Gabriel Guevara, Laura Simón y Hugo Welzel.

Vuelven estas tres patas para un banco Disney+

El 16 de septiembre, 'Disney+' lanza la temporada 13 de 'Futurama', con nuevas aventuras de Fry y Bender, y 'Cosmo On' ha programado la emisión de 'La lista de Schindler', el clásico de Spielberg con catch up de siete días. El 17 de septiembre se convierte en uno de los días más cargados del mes: llega la cuarta temporada de 'Sister Boniface Mysteries' en 'Cosmo On', comedia policíaca con casos insólitos; 'Gen V' con su segunda entrega para 'Prime Video', la irreverente serie juvenil ambientada en el universo 'The Boys'; y la esperadísima cuarta temporada de 'The Morning Show' ('Apple TV+'), que regresa con sus intrigas corporativas y sentimentales, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.

El 18 de septiembre, 'Netflix' estrena 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman en un thriller familiar cargado de tensión. El propietario de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida. El 19 de septiembre, la misma plataforma lanza 'El refugio atómico', un drama apocalíptico sobre las tensiones en un refugio de lujo antes de una gran guerra, creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. El reparto está formado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

El 24 de septiembre, llega la quinta temporada de un gran éxito de 'Apple TV+', 'Slow Horses', el interesante drama de espionaje con Gary Oldman, y 'AXN' estrena 'Crímenes extraordinarios', una nueva serie policíaca con casos únicos a nivel internacional. El 25 de septiembre llega otra de las ficciones más esperadas por los espectadores: aterriza en 'Netflix' la tercera temporada de la salvaje 'Alice in Borderland', donde el juego mortal en Tokio se intensifica.

Octubre abre con fuerza el día 3 de octubre gracias a 'Marvel Zombies' ('Disney+'), animación que lleva a los héroes de Marvel a un universo zombificado. El 23 de octubre, 'Netflix' estrena la segunda sesión de 'Nobody Wants This', una mezcla de comedia negra y drama, con Adam Bridy y Kristen Bell. Y el 29 de octubre, 'Disney+' recupera 'Star Wars: Visions' para su tercera temporada, la antología animada de relatos galácticos con estilos visuales únicos.

Pero aparte de todos los estrenos anteriores, quedan pequeñas joyas de las que sabemos que su estreno será en estos últimos cuatro meses de 2025 aunque no sepamos la fecha exacta. Entre ellas grandes hitos como 'Blade Runner 2099' ('Prime'), la secuela seriada de 'Blade Runner 2049' de 10 episodios con Michelle Yeoh, Dimitri Abold, Tom Burke, Lewis Gribben, Hunter Schafer. También esperamos ansiosos la llegada de lo que sustituye a la tercera temporada de 'Good Omens' ('Prime'), un capítulo especial de 90 minutos que pretende ponerle fin de manera discreta a la serie escrita por Neil Gaiman.

De la misma plataforma se espera el aterrizaje de la segunda parte de 'Reina roja', bajo el título de 'Loba negra'. 'Netflix' está pendiente de actualizar la cuarta entrega de 'The Witcher'. En 'HBO Max' están deseosos de mostrar 'It: Bienvenidos a Derry' para el mes de octubre, la precuela en formato serie de la película original.