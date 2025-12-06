Atresmedia calienta motores para Nochevieja y presenta su promo con Pedroche, Chicote y Santiago Segura

Atresmedia ya ha puesto en marcha la maquinaria de Nochevieja y lo ha hecho estrenando la primera promo de sus Campanadas 2025-2026, que este año contarán con Cristina Pedroche, Alberto Chicote y el fichaje sorpresa de Santiago Segura. La cadena anunció hace unos días la incorporación del cineasta, y ahora ofrece un primer adelanto del trío en acción.

En el vídeo, Pedroche y Chicote aparecen rodando el habitual spot previo a las Campanadas, lanzando frases grandilocuentes como “preparaos para el mayor evento de estas navidades” o “unas Campanadas como nunca habéis visto”. Tras el “corten” del director, Chicote reconoce que este año se están “viniendo muy arriba” con la promoción, y Pedroche responde con humor que es lógico porque lo que están preparando “va a ser la Super Bowl de las Campanadas”, un evento “a lo grande”.

Es en ese momento cuando irrumpe Santiago Segura, que aparece diciendo: “Tengo un plan para dar el campanazo en 2026 que os lo tengo que contar”. Sin embargo, Pedroche y Chicote le cortan enseguida con un “Espera, espera, nos lo cuentas el 31”, dejando el misterio en el aire y alimentando las especulaciones.

Todo apunta a que la presencia de Segura tendrá un componente claramente promocional. El actor y director tiene varios estrenos recientes y próximos: la película ‘La Navidad en sus manos 2’ en Netflix; la adaptación televisiva de ‘Padre no hay más que uno’, que llegará a Atresplayer el 25 de enero; y sobre todo ‘Torrente Presidente’, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de marzo, y cuyo primer tráiler podría encontrar una ventana ideal en las Campanadas.

La estrategia de Atresmedia llega después de que la cadena perdiera el liderazgo en Nochevieja el año pasado frente a La 1 con David Broncano y Lalachus. En esta ocasión, Antena 3 busca recuperar terreno con una propuesta más ambiciosa y la novedad añadida de que emitirá las Campanadas en simulcast con laSexta, que no tendrá programa propio.