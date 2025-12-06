RTVE estrena la promo oficial de ‘ARIA, locos por la ópera’ con Ruth Lorenzo, Juanjo Bona y Mario Marzo como protagonistas

RTVE ha estrenado la promo oficial de ‘ARIA, locos por la ópera’, el nuevo talent show musical que llegará “muy pronto” a La 1. Este primer avance está protagonizado por Ruth Lorenzo, Juanjo Bona y Mario Marzo, quienes aparecen como narradores de un cuento que sirve para introducir el espíritu del formato y la historia que sostendrá cada gala.

En la pieza, la Corporación presenta el punto de partida del programa con un tono evocador y casi cinematográfico. Los tres rostros del talent explican que “diez anónimos que esconden un gran talento” tendrán la oportunidad de subir a un escenario para cumplir el sueño de sus vidas y emocionar al mundo con su voz. Solo uno, recuerdan, conseguirá convertirse en la nueva estrella de la lírica.

La promo muestra a Ruth Lorenzo en su papel de presentadora, reforzando su vínculo con RTVE tras liderar formatos como ‘Cover Night’ o el ‘Benidorm Fest’. A su lado aparece Juanjo Bona, que en el programa ejercerá como enlace desde el backstage y que en este avance transmite la expectativa y el respeto con el que los aspirantes afrontarán el reto. El trío se completa con Mario Marzo, que será el encargado de introducir cada obra musical; en la promo se le ve adoptando ese rol divulgativo que buscará acercar la ópera a todo tipo de espectadores.

El spot también subraya el enfoque emocional y didáctico de ‘ARIA’. Aunque no desvela imágenes del plató ni de los concursantes, sí deja claro que el talent apostará por una narrativa cuidada, un tono inclusivo y un homenaje a la música clásica desde un punto de vista accesible y contemporáneo.