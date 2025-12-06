La pregunta sobre el rey de España que privó al público de 'El Hormiguero' de llevarse un televisor de regalo

El plató de 'El Hormiguero' vivió el pasado miércoles un momento de máxima tensión y decepción cuando una respuesta inesperada a la última pregunta de un concurso relámpago hizo que todos los asistentes como público se quedaran sin llevarse un televisor de regalo. La cuestión crucial, referente al monarca español, desató el caos y la frustración general.

En los instantes previos, Pablo Motos advertía, "hay que ser valiente", pues la responsabilidad no era moco de pavo: "Todas las personas del público que estén seguras de la respuesta tienen que levantar la mano y aceptar la responsabilidad de responder en nombre de todos. Si acertáis las cuatro preguntas, os lleváis todos estos televisores".

Con las reglas claras y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, el presentador del programa, escudado por los invitados de ese día, Ernesto Sevilla y Santiago Segura, comenzó a formular la primera pregunta: "¿En qué provincia española se hace el turrón de Jijona?"

Una señora alzó rápidamente la mano y con confianza y seguridad pronunció la palabra que todos esperaban escuchar: "Alicante". Con ello, el maestro de ceremonias del programa de Antena 3 prosiguió con las siguientes cuestiones.

De qué material es el peine con el que se peina la virgen en el villancico y en qué ciudad americana están las escaleras que sube corriendo Rocky eran los siguientes obstáculos a superar, pero dos manos valientes del público no dudaron en decir acertadamente "plata fina" y "Filadelfia".

Con tres aciertos en el marcador llegó la fatídica cuarta y última pregunta, aquella que podía "daros las teles o jod*******, tal y como predijo el cineasta español conocido por las sagas de 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno'.

"¿En qué país vive el rey de España?", dijo con cuidado Pablo Motos y un miembro del público, seguro de sí mismo, levantó la mano. Con total seguridad ofreció una respuesta que paralizó al plató: "Atentos, en Abu Dhabi".

La respuesta provocó un estallido de asombro y, de inmediato, la decepción. El joven respondió confundiendo la residencia oficial del monarca actual, Felipe VI (en España), con el lugar de residencia del rey emérito, Juan Carlos I (en Abu Dhabi), dejando con la miel en los labios al resto de compañeros que ya se veían con un nuevo televisor como regalo de Navidad.